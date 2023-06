Binnen eines Tages hatte sich der Psychiater seine Meinung gebildet: Der Monarch ist verrückt! Nach seiner Absetzung kam es am Starnberger See zur Katastrophe. Dieser Artikel erschien im COMPACT-Geschichte 19 „J. v. Flocken: Verschwörung und Skandale“. _ 1886: Entmündigung und Tod Ludwigs II. Man feiert Pfingstsonntag, den 13. Juni 1886. Gegen 20 Uhr schaut Dr. Franz Carl Müller, einer der Ärzte des bayerischen Königs, unruhig aus einem Fenster von Schloss Berg am Starnberger See. Er