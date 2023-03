Daniele Gansers Vortragstour: Erfolgreich für den Frieden

Die Vortrags-Tour des Friedensforschers Daniele Ganser ist ein Riesenerfolg. Vor ausverkauften Hallen zerlegt er die Kriegsnarrative des Mainstreams. Dessen Vertreter raufen sich die Haare. Auch COMPACT schreibt gegen die westliche Kriegshetze: COMPACT -Spezial 33 „Feindbild Russland“ – Hier mehr erfahren

Als Klima- und Kriegsbegeisterter hat man es in diesen Tagen nicht leicht: Erst sabotieren die Berliner eine verlockende Vorverlegung der Klimaneutralität auf 2030. Und dann darf der Schweizer Friedensforscher Daniele Ganser auch noch vor großem Publikum die Kriegspropaganda des Mainstreams zerlegen. Der Zwangsgebührensender ARD stöhnt:

„Westfalenhalle in Dortmund: ausverkauft; Eurogress in Aachen: ausverkauft; Stadtcasino in Basel: ausverkauft. Mit seiner Vortragsreihe „Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen?“ füllt der Schweizer Daniele Ganser derzeit die Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das trotz Ticketpreisen von 27 Euro aufwärts.“

Fast überall, wo Ganser auftritt, bricht das Establishment vorab in Panik aus. Derzeit versuchen SPD, Grüne und Linke sowie die Liste Engagierte Bürger/Demokratie in Bewegung den baldigen Auftritt des promovierten Historikers und Friedensforschers in der dortigen Filderhalle zu verhindern. In einem Brief an den CDU-Bürgermeister fordern sie den Rücktritt vom Vertrag mit Gansers Veranstaltungsagentur Nema Entertainment. Der Bürgermeister verweist jedoch auf das Recht der freien Meinungsäußerung. – Wie unverschämt! Da müssen die Mainstream-Medien natürlich eingreifen!

So fabuliert t-online, dass der „Widerstand gegen den ,Verschwörungsunternehmer’“ bereits wachse. Was zwei Journalisten im Zwangsgebührensender ARD dagegen anführen, erinnert argumentativ an die Mainstream-Propaganda gegen Impfkritiker: Ganser widerspreche dem „Konsens“ (neues Lieblingswort der Linken). Subtext: Das ist schlimm, denn Konsens-Experten haben immer recht.

Laut ARD unterscheidet sich Gansers Analyse des Russland-Ukraine-Konflikts „sehr stark von dem, was aus Sicht vieler Osteuropahistoriker Konsens ist.“ Wie furchtbar. Kronzeuge der Mainstreamer ist Frithjof Benjamin Schenk, Professor für Osteuropäische Geschichte:

„Sein (Gansers, Anm.) zentrales Narrativ ist, dass letztlich die USA Schuld am Krieg in der Ukraine seien.“

Noch Schlimmer: Gansers Bücher kritisierten regelmäßig NATO und USA. Außerdem zweifele er, fügt die ARD hinzu, „zum Beispiel die offiziellen Untersuchungsergebnisse zum 11. September an.“ – Ja, wie kann man nur?! Weshalb sich Schenk besonders über das Gansers Interpretation der Russland-Ukraine-Auseinandersetzung als Stellvertreterkrieg mokiert. Dieses „Narrativ ist fast deckungsgleich mit der russischen Propaganda über diesen Krieg.“ – auch wenn Ganser den Krieg verurteile.

Aber auf Ganser Ablehnung des Krieges kommt es natürlich nicht an. Das Problem ist: Seine Interpretation delegitimiert den aktuellen Bellizismus. Und das begreifen auch die vielen Bürger, die – von der Mainstream-Kriegspropaganda ermüdet – Gansers Vorträge besuchen.

Daniele Ganser hat übrigens auf den ARD-Beitrag geantwortet. Auf Twitter schrieb er:

„Ulrike Guérot, Gabriele Krone-Schmalz und ich lehnen Waffenlieferungen in die Ukraine ab. Es braucht Friedensgespräche, kein Wettrüsten. Unsere Ansichten sind anders als die der Regierung in Berlin. Das gefällt ARD nicht, unsere Sicht sei ,ganz falsch‘.“

