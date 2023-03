Klima? Gendern? Klartext von Rudi Völler

Rudi Völler hat sich als neuer DFB-Sportdirektor gleich Ärger mit Regenbogen-Fanatikern eingehandelt und Klimakleber verärgert. Ob er das COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Was sie denken und wer sie bezahlt“ gelesen hat? Das sollte er! Hier mehr erfahren.

Fußball-Weltmeister Rudi Völler hat in einem Interview zum Auftakt seiner neuen Position als DFB-Sportdirektor kein Blatt vor den Mund genommen und den Puls von Letzter Generation & Co. nach oben getrieben.

Klimakleber erlebten eine „bemerkenswerte Nachsicht“ vonseiten vieler Betroffener, „die deswegen stundenlang im Stau stehen“, entfuhr es „Rudi Nazionale“ gegenüber der Frankfurter Rundschau. Er habe seine Erfahrungen in Rom beziehungsweise im Süden gemacht, und da übten „Polizei und Bevölkerung weniger Nachsicht“. Natürlich sei wichtig, „was wir unseren Enkeln und Ur-Enkeln da hinterlassen“, so Völler, der allerdings einschränkt:

Darüber hinaus hat Rudi Völler, Weltmeister von 1990 und selbst Teamchef der Nationalmannschaft von 2000 bis 2004, inzwischen angekündigt, dass es unter ihm „nun mal wieder um Fußball“ gehen werde. Bereits im Länderspiel gegen Peru hat Kapitän Kimmich seine Mannschaft mit schwarz-rot-goldener Kapitänsbinde angeführt, die schreckliche und vieldiskutierte „One Love“-Binde blieb entsorgt.

Völler findet auch dazu passende Worte:

„Grundsätzlich müssen wir uns als Nationalmannschaft nicht dafür rechtfertigen, dass unser Kapitän auf dem Weg zur EM in Deutschland eine schwarz-rot-goldene Binde trägt. Es gibt ohnehin doch keine Zweifel, dass ich und der DFB für freiheitlich-demokratische Werte stehen. Auch für Diversität und für Menschenrechte. Darauf haben der DFB und die Nationalmannschaft vor der WM in Katar ja auch immer wieder aufmerksam gemacht. Aber irgendwann ist es dann auch mal gut.“

Einmal in Fahrt, teilte Völler zudem gegen den um sich greifenden Genderwahn aus. Er mache „nicht jeden Trend mit“: „Ich werde übrigens auch nicht gendern. Gendern ist nicht mein Ding. Ihr Journalisten müsst das ja tun, oder?“

Auch zu Fragen der Meinungsfreiheit hat Völler seine Sicht der Dinge:

Völlers Auffassungen seien „rückwärtsgewandt“, keiften denn auch gleich diverse Medien wie NTV, Tagesspiegel oder Focus. Beim DFB aber lässt man sich derzeit nicht beirren, will der unzweifelhaften Entfremdung von Publikum und Fans offenbar entgegenwirken und verlorenes Vertrauen noch vor der Europameisterschaft im eigenen Land wieder zurückgewinnen. Auch Bundestrainer Hansi Flick hatte zuletzt den Streit um die Regenbogen-Binde im Nachgang als störend bezeichnet und eine Konzentration auf den Fußball eingefordert.

NUR NOCH HEUTE: Unser Geschenk 🎁 für Sie! Wir dokumentieren die Willkürjustiz und den Gesinnugsterror des Regimes – nicht nur im Fall Ballweg. In COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung – Ausgelöscht. Weggesperrt. Totgeschwiegen“ zeigen wir, wie Oppositionelle in der BRD systematisch kriminalisiert, drangsaliert und gecancelt werden. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (28. März 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung“.