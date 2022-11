Vorabdruck aus der Dezemberausgabe von COMPACT-Magazin. In Erfüllung meiner staatsbürgerlichen Pflicht betrete ich heute die Räumlichkeiten unseres Rathauses. Vorschriftsmäßig maskiert folge ich den Hinweisschildern bis zu einer kleinen Amtsstube, die als Wahlbüro eingerichtet worden ist, obwohl ich über ein Maskenattest verfüge. In Behördengebäuden fühle ich mich angesichts des heutigen Zustandes unseres demokratischen Gemeinwesens so aber tatsächlich sicherer… An einem einfachen Schreibtisch sitze ich einer etwa 30 Jahre jungen blonden Mitarbeiterin gegenüber, wir erledigen die Formalitäten