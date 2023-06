COMPACT stürmt Tiktok: 5,5 Millionen Aufrufe in 2 Wochen

Mit maßgeschneiderten Kurzvideos vor allem junge Zielgruppe erreichen – das ist COMPACT jetzt auf Tiktok gelungen. Die Arbeit ist sehr aufwändig – bitte unterstützen Sie uns!

Unsere Videos auf unserem Youtube-Kanal gehen durch die Decke: Ein Plus von über 120% Zugriffen in den letzten vier Woche; durchschnittlich eine halbe Million Zugriffe pro Woche; 3.000 zusätzliche Abonnenten in den letzten vier Wochen, jetzt bei 184.000 Abonnenten.

Und jetzt kommt die Tiktok-Offensive dazu: Kurzvideos in einem Segment, das vor alle, junge Zuschauer erreicht. Völlig neue Zielgruppen, die bisher nichts von COMPACT wussten, erschließen wir so für COMPACT und den Mut zur Wahrheit. Seit Start des Experiments vor zwei Wochen wurden wir auf Tiktok 5,5 Millionen Mal geklickt – das ist mega!

Unsere Hitliste

Sie erreichen uns unter www.tiktok.com/@compact.aktuell und unter www.tiktok.com/@paul.compact. Die höchsten Einschaltquoten erreichten folgende Clips:

Doopelmoral der Grünen (zwei Versionen): 980.000 und 750.000

Was sagt Sophia Thomalla zu den Rammstein Vorwürfen? (470.000)

Der Justizskandal des Jahres (327.000)

Staudamm: Putin ist immer schuld (276.000)

Kanzler Scholz unbeliebt wie nie (201.000)

Aufruf zur Unterstützung

Die Tiktok-Clips sind kurz und sehen sehr einfach aus. Aber dahinter steckt eine ganze Menge Arbeit: Auswahl des Themas, Auswahl der Ausschnitte, Komposition, Betextung und Farbgebung – alles muss aufeinander abgestimmt sein, damit das Filmchen einschlägt und ein Publikum, das auf Tiktok jeden Tag tausende Clips angeboten bekommt, zu fesseln!

Extra für diese Aufgabe haben wir einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der das Medium Tiktok seit vielen Jahren mit Erfolg bespielt und ein „Händchen“ dafür hat. Sie können sich vorstellen, was COMPACT eine zusätzliche volle Stelle kostet… Auch der zusätzliche Aufwand bei der normalen Filmproduktion auf Youtube, wo wir seit Kurzem ZWEI Sendungen pro Tag haben und auch am Wochenende für Sie da sind, beansprucht unsere Kassen. Und da wir alle Filme KOSTENLOS zur Verfügung stellen, um möglichst viele Menschen mit objektiver Berichterstattung zu erreichen, stehen den immer höheren Ausgaben auch keine Einnahmen gegenüber. Unser Finanzloch im TV-Bereich beläuft sich auf 25.000 Euro pro Monat und mehr…

Deswegen bitten wir Sie um Spenden. Wenn Sie unsere Video- und TV-Arbeit gut finden – unterstützen Sie uns bitte. Nur so können wir diese Medienoffensive durchhalten!

Bitte spenden Sie Via Pay Pal an verlag@compact-mail.de oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH (IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Vielen Dank!

Ihr Jürgen Elsässer