COMPACT-Spezial: KI und das Ende der Menschheit

Unsere brandaktuelle Spezialausgabe: „Transhumanismus – Künstliche Intelligenz und das Ende des Menschen“: Gleichermaßen ein wissenschaftliches Grundlagenwerk und ein politisches Manifest, um alle aufzurütteln. Transhumanismus und KI – das ist das Thema, das in Kürze alles dominieren wird. Mit COMPACT-Spezial sind Sie auf der Höhe der Zeit. Jetzt bestellen.

Das letzte Gefecht: Die Künstliche Intelligenz (KI) setzt zu einem Quantensprung an. Schon 2018 warnte der Astrophysiker Stephen Hawking, vermutlich das größte Genie seit Albert Einstein: „Wenn die KI erst vollständig entwickelt ist, dann könnte das das Ende der Menschheit bedeuten.“ Diese COMPACT-Sonderausgabe ist ein Grundlagenwerk über den Stand der Forschung und die immer schnellere Entwicklung, die in wenigen Jahren dazu führen könnte, dass die KI die Herrschaft über den Planeten übernehnimmt („Singularität“). Die Maschinenintelligenz macht die Menschen zum Sklaven, bedroht ihre Existenz. Cyborgs, Roboterarmeen und Mensch-Tier-Ungeheuer („Chimären“), früher nur aus Gruselfilmen bekannt, werden schon heute in Mega-Computern und Hightech-Laboren herangezüchtet. COMPACT-Spezial „Transhumanismus und KI“: Harte Fakten und sachliche Analysen auf 84 Seiten. Die Mahnungen

Andere Forscher formulieren noch schärfer als Hawking. Das Wissenschaftsportal Forschung und Wissen berichtete im September 2022: „Eine Studie, an der auch der leitende Wissenschaftler von Google Deepmind beteiligt war, kam zu dem Ergebnis, dass eine Künstliche Intelligenz wahrscheinlich die Menschheit auslöschen wird.“ Geoffrey Hinton kündigte seinen Job als führender System-Entwickler bei Google und mahnte Ende April 2023 in der New York Times (NYT), die sprunghafte Entwicklung bedeute „ernste Risiken für die Gesellschaft und für die Menschheit“. Hinton wird laut NYT auch „Godfather of AI“ genannt – also „Pate der KI“ (im Englischen AI – Artificial Intelligence). Im Mai 2023 sprach die Welt mit Daniel Privitera von der Universität Oxford, Gründer des Zentrums für KI-Risiken und Auswirkungen: „Selbst Angestellte führender KI-Unternehmen wie OpenAI haben Angst. (…) Nicht wenige von ihnen halten es für möglich, dass die Weiterentwicklung von KI noch in den 2020er Jahren zum Ende der Menschheit führt.“

Angriffe aus drei Richtungen

Der transhumanistische Angriff folgt drei Vektoren, die miteinander verbunden sind:

* Künstliche intelligenz: Die Versklavung der Menschheit durch eine überlegene Maschinenintelligenz, die sich aus den Kontrollsystemen löst und uns zum Beispiel über Chip im Hirn steuert. Und was passiert, wenn die KI zum Ergebnis kommt, ihr Programm „Kampf dem Hitzetod der Erde“ sei nur dadurch zu bewältigen, dass man dessen Verursacher ausschaltet, die Menschen?

* Genmanipulation: Über Eingriffe in die DNA, wie sie schon mit mRNA-Impfstoffen getestet und mit der Crispr-Gen-Schere erprobt wurden gelingt die Züchtung einer neuen posthumanen Spezies im Labor, die sich über den Homo sapies erhebt: klüger, kräftiger, androgyner, länger lebend. Aus einem Klassenunterschied Reich/Arm würde dann ein Rassenunterschied Übermensch/Mensch.

* Virtuelle Parallelwelten: Die Menschen werden über Digitalisierung aus der stofflichen Welt herausgezogen und verbringen ihr Pseudoleben in Meta-Universen. „Matrix“ lässt grüßen…

Diese drei Themen werden in COMPACT-Spezial „Transhumanismus und KI – das Ende des Menschen“ profund aufgearbeitet. Im Mittelpunkt steht die wissenschaftliche Darlegung, die die Probleme auch für Laien verständlich macht. Diese Ausgabe ist ein Nachschlagewerk mit historischer Tiefe und auf dem neuesten Stand der Forschung, das Sie sich nicht entgehen lassen dürfen.

Hier eine Inhaltsübersicht der 84 Seiten von COMPACT-Spezial „Transhumanismus und KI“:

KI und Roboter

Das Ende des Menschen: Die Machtübernahme der KI droht

Wie die KI laufen lernte: Kleine Geschichte der Rechner und Roboter

Träumen Roboter von elektrischen Schafen? Künstliche Intelligenz und Bewusstsein

Superhirn mit Startschwäche: ChatGPT als Fake-News-Schleuder

Test: Mensch oder Android? Erkenne deinen Feind in fünf Minuten

Genetik

Das Geheimnis der Gene: DNA, RNA und Spritzen

Nano-Fabriken zur Genveränderung: Gefährliche Zusatzstoffe in Vakzinen

Geschichte der Genetik: Von der Vererbungslehre zum DNA-Eingriff

Nachts kamen die Vampire: Der Raub von Genmaterial bei den Navajos

Unsterblichkeitswahn und Euthanasie: Gehirne auf Festplatte

Der Feind in unserem Körper: Die Einschleusung von Xenobots läuft

Menschen zu Monstern machen: Mit Optogenetik das Gehirn stimulieren

Babys aus dem Reagenzglas: Plädoyer gegen die Leihmutterschaft

Wegbereiter

Durchhalten bis zum Download: Ray Kurzweils Wahn und Verzweiflung

Klaus «Mabuse» Schwab: Der Einpeitscher des Transhumanismus

Die Botschaft des Schwarzen Spiegels: Elon Musk relativiert die Gefahren

Maschinen als Menschen: Für Frank J. Tipler sind alle gleich

Kulturkampf

Golem und Homunkulus: Von alten Mythen zum Transhumanismus

Die androiden Zwanziger: Robotermenschen in der Weimarer Republik

Liebe Deinen Hubot wie dich selbst: Die Botschaft der Serie «Real Humans»

Verrückt im Metaversum: Digitale Parallelwelten in der Matrix

Das letzte Gefecht

Corona und die Büchse der Pandora: Eine Fake-Pandemie als Schrittmacher der KI

Transen, Cyborgs und Androiden: Vom Feminismus zum Transhumanismus

Böse Neue Welt: Yuval Harari – Prophet und Warner

Der entfesselte Liberalismus: Alarmruf von Alexander Dugin

Die identitäre Hoffnung: Gott hat noch ein Ass im Ärmel