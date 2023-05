Nord Stream: COMPACT-Interview mit Seymour Hersh

Am Wochenende hat es endlich geklappt: Mein großes Interview mit dem Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh, vor allem zum Thema Nord-Stream-Sprengung. Das Interview kommt exklusiv auf unserer DVD „Tatort Nord Stream – Tatort Ramstein“. Hier vorbestellen!

Endlich hat es geklappt, war ein hartes Stück Arbeit – kein alternatives Medium kam bisher an Hersh ran! Der Mann ist vielbeschäftigt! Fast eine Stunde konnte ich mit der Investigativ-Legende sprechen, vor allem zu seinen Recherchen über den Terrorakt gegen Nord Stream. Er hat minutiös nachgezeichnet, wie eine geheime Task Force der US-Regierung (Biden, Blinken, Sullivan, CIA-Burns und Nuland) die Sprengung seit den Weihnachstagen 2021 geplant hat und schließlich mithilfe des NATO-Manövers Baltops und der Norweger das Verbrechen durchführte.

Kurz vor meinem Interview sprach Hersh auch mit der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ). Die Schweizer Zeitung fasste zu seiner Person zusammen: „Seymour Hersh ist kürzlich 86 geworden, aber seine Artikel schlagen immer noch ein. Ursprünglich Polizeireporter, hat er mit seinen Recherchen unter anderem dazu beigetragen, dass US-Präsident Richard Nixon 1974 zurücktreten musste. Er war der Erste, der über das Massaker amerikanischer Soldaten im vietnamesischen Dorf My Lai berichtete, und er enthüllte, was während des Irakkriegs in Abu Ghraib passierte.“

Das Interview mit der NZZ lief natürlich anders als das Interview mit COMPACT, denn die Mainstreamer, die bei My Lai und Abu Ghraib Hersh noch uneingeschränkt feierten, wollen ihm partout nicht abnehmen, was er jetzt zu Nord Stream recherchiert hat. In diesem Krieg, anders als bei Vietnam und Irak, stehen die Linken und Liberalen nämlich an der Seite des Pentagon und der US-Falken…

Kurzer Überblick über das Interview: Die Rezeption von Hershs Recherchen in den USA. – Die Rolle der Task Force um Biden bei der Sprengung. – Victoria Nuland als „Lady Macbeth“ bei der Terrorattacke. – USA gegen Deutschland und gegen unsere Energieversorgung. – Die Ablenkungsstory der Geheimdienste mit der lächerlichen Segeljacht „Andromeda“ als angebliches Sprengschiff. – Der Modus Operandi bei den Tauchoperationen.

Das Interview kommt EXKLUSIV auf unserer DVD „Tatort Nord Stream – Tatort Ramstein“, die auch die beiden titelgebenden COMPACT-Dokumentationen enthält. JETZT vorbestellen – Auslieferung ab Juli.

Eine Textfassung des Interviews erscheint in der Juli-Ausgabe von COMPACT. Abonnieren Sie jetzt, sichern Sie sich ein Exemplar dieser Ausgabe mit dem Knüller-Interview (und sparen Sie über zwei Euro im Vergleich zum Einzelbezug!