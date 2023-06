Exklusiv: Hersh-Interview mit Nord-Stream-News!

Pulitzerpreisträger Seymour Hersh hat mit seinen Recherchen zu Nord Stream entscheidend dazu beigetragen, die US-Regierung als Täter des Terrorakts gegen unsere Energieversorgung zu identifizieren. Unserem Magazin ist es als erstes deutschsprachiges Alternativmedium gelungen, ein eigenes Interview mit Hersh zu bekommen. Im heutigen Video ein Überblick über den Sachstand zu Nord Stream. Das komplette Interview mit Hersh finden Sie NUR auf unserer DVD „Tatort Nord Stream – Tatort Ramstein“. Hier bestellen.

▶️ Einen Überblick über das Gespräch mit Hersh sehen Sie in dem Video oben.

Hier einige meiner Fragen, die ich Hersh gestellt habe:

Elsässer: Es ist mir ein Rätsel, dass Ihre Story über Nord Stream großes Aufsehen in Europa und speziell in Deutschland erregt hat, aber in den Staaten hat man Ihre Story beinahe totgeschwiegen, obwohl sie ein berühmter Journalist und Pulitzer Preisträger sind. Ihre Recherchen über das US-Massaker in My Lai und die US-Folterhölle in Abu Ghraib waren Investigativlegenden! Was hat sich in den USA zugetragen, dass ein Mann wie Sie ein Opfer des Totschweigens geworden ist?

Hersh: (…)

Elsässer: Für mich ist die Geschichte mit dem Segelboot „Andromeda“ als Spreng-Schiff lächerlich, und gleichzeitig wurde damit der Verdacht auf die Ukraine, einen US Alliierten, gelenkt. Wie ergibt diese Ablenkungsgeschichte gegen ihre Recherchen also einen Sinn?

Hersh: (…)

Elsässer: …aber lassen Sie uns zu Victoria Nuland zurückkommen. Sie hat schon Ende Januar 2022 und damit noch vor Biden vom notwendigen Ende von Nord Stream gesprochen. Ich habe den Eindruck, sie ist eine Art Lady Macbeth, wenn es um das Kriegstreiben gegen Russland geht…

Hersh: (…)

Elsässer: In der Fünfergruppe, die die Anschlägeb plante und durchzog – Biden, Blinken, Sullivan, CIA-Direktor Burns, Nuland – denken Sie, Nuland war da die treibende Kraft oder waren sie alle fünf einer Meinung vereint, mit dem Angriff auf Deutschland und seine Energieversorgung zu beginnen – sogar schon vor dem 24. Februar 2022, als die russischen Truppen die Grenze überschritten?

Hersh: (…)

Besonders brisant: Im Gesprächsverlauf brachte Hersh ganz beiläufig zwei neue Fakten zur Sprache, die noch nie vorher zu lesen waren: Das Rätsel der nicht-gesprengten vierten Pipeline und das Problem der Gasbefüllung vor der Sprengung! Spannend!

Das komplette Video-Interview mit Hersh gibt es NUR auf unserer DVD „Tatort Nord Stream – Tatort Ramstein“: Hier vorbestellen (Auslieferung Ende Juni).