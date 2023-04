China probt Präzisionsschläge gegen Taiwan

Zitat des Tages: „Das chinesische Militär hat sein dreitägiges Manöver rund um Taiwan am Sonntag fortgesetzt. Dem staatlichen Fernsehsender CCTV zufolge habe China ‚gemeinsame Präzisionsschläge‘ gegen ‚Schlüsselziele auf der Insel Taiwan und in den umliegenden Gewässern‘ simuliert. Dutzende Armeeflugzeuge und Bodentruppen seien an der Übung beteiligt gewesen, hieß es. Die Flugzeuge seien mit scharfen Waffen ausgestattet.“ (Spiegel)

„Im Rahmen ihrer Ein-China-Politik verlangt Peking von anderen Staaten den Verzicht auf Kontakte mit Taiwan. (…) Doch auch Taiwan verfolgt einen, in der Realität aber wohl kaum ernst gemeinten, Alleinvertretungsanspruch. Verhandlungen mit der Volksrepublik könne es nicht geben, erklärte ein Vertreter der Festlandsabteilung der Regierung gegenüber COMPACT in Taipeh. Der Grund für die Ablehnung: Eine Volksrepublik China existiere gar nicht. Es gebe lediglich die Republik China, also Taiwan, #denn so steht es in unserer Verfassung‘.“ (COMPACT-Spezial „USA gegen China“)