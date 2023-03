China ignoriert Baerbocks Genörgel

Außenministerin Baerbock passt es nicht in den Kram, dass Chinas Staats- und Parteichef in Moskau Verhandlungen führt. Sie will keinerlei Dialog, sondern setzt auf Hass und Zwietracht. Das aktuelle COMPACT-Magazin „Die Kriegshexen“ entlarvt ihren Kurs. Hier mehr erfahren.

Da ist doch glatt Chinas Präsident Xi Jinping zu Putin nach Moskau gereist, ohne vorher die Erlaubnis von Frau Annalena Baerbock einzuholen! Nun ist die BRD-Außenministerin verstimmt und hat das Riesenreich ermahnt, mehr Einsatz für den Frieden in der Ukraine an den Tag zu legen.

Verpasste Chance?

Der Handschlag zwischen Moskau und Peking sei „bedauerlich“, so Baerbock. China habe die Chance verpasst, „seiner Verantwortung und Rolle als ständiges Sicherheitsratsmitglied gerecht zu werden“.

Ob Xi Jinping von Baerbocks Gezeter überhaupt erfahren hat, war nicht zu ermitteln. Stattdessen habe er dem Präsidenten Russlands eine chinesische Friedenslösung für die Ukraine präsentiert und über einen Waffenstillstand beraten, hieß es auf einer Pressekonferenz. Und weiter:

„In einer Welt der Unbeständigkeit und des Wandels wird China weiter mit Russland zusammenarbeiten, um das internationale System mit den UN als Kern zu bewahren.“

Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldet, Russland habe Chinas Positionspapier „sorgfältig studiert“, sei „offen für Friedensverhandlungen“ und begrüße „Chinas konstruktive Rolle“.

Frisur sitzt jedenfalls…

Das klingt zumindest nach diplomatischen Bemühungen. Von Annalena Baerbock wurde in Moskau jedenfalls keine Notiz genommen. Im COMPACT-Magazin „Die Kriegshexen“ schreibt Jürgen Elsässer über die grüne Politikerin:

„Die Außenministerin legt Wert auf Schönheit, und sei sie künstlich. Das Pummelchen mit dem Pfannenkuchengesicht hat etwas aus sich gemacht (besser: machen lassen). ‚Ihre Frisur sitzt, ihr Teint strahlt rosig – von Müdigkeit keine Spur‘, meldete die Bild nach einer anstrengenden Reise im Dezember 2022. ‚Dafür verantwortlich: Claude Frommen. Die Make-up-Artistin arbeitet seit Juni 2018 mit Baerbock zusammen und hat viele Hochkaräter in ihrer Kundenkartei. Und was tut Frommen für Baerbock? Sie lässt sie strahlen! Die Außenministerin hat sich in den letzten Monaten optisch sehr verändert.‘ Das Springerblatt hat auch den Preis dafür erfahren: Frau Frommen bekommt pauschal 7.500 Euro im Monat aus dem Etat des Ministeriums, das heißt von uns Steuerzahlern.“

Als Kader des Young-Leaders-Programms, beatmet durch den Superglobalisten Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum (WEF), wähnt sich die Baerbock offensichtlich in anderen Sphären. Sie gibt sich als wandelnde Panzerhaubitze und macht keinen Hehl aus ihrer Kriegsgier. Auf internationaler Bühne aber wird sie nicht wirklich ernst genommen. Gut so, denn ihr Ansinnen erscheint brandgefährlich.

