Chemnitz: Linke hacken Patrioten drei Finger ab

Es ist eine Tat wie aus einem Horrorfilm. Am gestrigen Dienstag wurde der 28jährige rechte Aktivist Alexander W. gegen 15 Uhr im Stadtpark von Chemnitz von einer aus vier vermummten Personen bestehenden Gruppe überfallen. Die Täter beließen es nicht dabei, auf ihr Opfer einzuprügeln, sondern es kam noch zu einer unfassbar grausamen Tat: Dem jungen Mann wurden mit einer Machete drei Finger abgehackt.

War eine Jacke der Auslöser der Horror-Tat?

Perfiderweise haben die Täter die abgetrennten Gliedmaßen wohl auch noch entwendet. Nach Informationen der Freien Sachsen sucht derzeit ein Großaufgebot der Polizei in dem Park nach den abgetrennten Gliedmaßen wie auch nach weiteren Hinweisen auf die Hintergründe der Tat.

Alexander W. trug am Tag des Überfalls eine Jacke der rechten Marke Kampf der Nibelungen. War dies das Signal für die Täter, ihre unfassbar brutale Tat zu begehen? Vom Ablaufmuster her fühlt man sich an eine Tat erinnert, die die linksterroristische Hammerbande im Januar 2019 in der Bornaischen Straße in Leipzig-Connewitz beging. Damals wurde ein an sich unpolitischer Bauarbeiter mit einem regelrechten Hagel von Tritten gegen den Kopf lebensgefährlich verletzt, weil er die Mütze des rechten Modelabels Greivogel Wear trug. Der Mann leidet bis heute unter Schmerzen, Nervenschäden und einer Angststörung. Ihm mussten Metallplatten in den Schädel eingesetzt werden, so schlimm waren seine Verletzungen.

Speiübel kann einem auch angesichts der Berichterstattung über den aktuellen Fall in der Bild-Zeitung werden. Im Herzen der Stadt Chemnitz ereignet sich am helllichten Tag eine derartige, mit an Sicherheit grenzende politisch motivierte Horror-Tat und die Bild-Zeitung spricht mit Blick auf das Opfer von einem „polizeibekannten Neonazi“. Das ist einfach unfassbar angesichts der Dichte und Qualität des linksextremistischen Terrors, der derzeit das Land erschüttert.

Der neue Totalitarismus

Man erinnere sich auch an die regelrechten Lobgesänge, die den Prozess gegen die verurteilte Linksterroristin Lina Engel begleiteten. Selbst der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats fand nichts dabei, während der Urteilsverkündigung auf die „ehrenwerten Motive“ hinzuweisen, die seiner Auffassung nach dem Kampf gegen Rechtsextremismus zugrundeliegen.

Tatsächlich wird Deutschland im Zuge des seit Jahrzehnten propagierten „Kampf gegen Rechts“ zu einem Land mit totalitären Tendenzen, in dem jeder, der für eine patriotische oder nationale Partei kandidiert, mit schwersten Angriffen auf sein Eigentum und seine körperliche Unversehrtheit rechnen muss. Überflüssig zu erwähnen, dass auch der sogenannte Verfassungsschutz sich in den letzten Jahren von allen Restbeständen einer noch halbwegs objektiven Sicht der Dinge entfernt hat und mittlerweile nurmehr den „Kampf gegen Rechts“ propagiert.

Patriotische und rechte Aktivisten und Kandidaten werden derweil vollends zum Freiwild linksextremistischer Gewalttäter. Wer bei Wahlen für eine patriotische Partei antritt, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, muss nicht nur mit öffentlicher Ächtung, sondern auch mit schwersten körperlichen Attacken rechnen. Eine „Demokratie“ ist Deutschland jedenfalls schon lange nicht mehr.

