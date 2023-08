Operation Greenwashing

Sogenannter Klimaschutz gefährdet Natur und Tierwelt. Doch die Folgeschäden der Energiewende werden seit Jahren unter den Teppich gekehrt – dabei sind sie enorm.

_von Johann Leonhard

Von Windrädern geschredderte Vögel und Insekten, für Stromtrassen abgeholzte Wälder, durch Offshore-Windparks zerfurchte Meeresböden, schier endlose Friedhöfe für nicht recycelbare E-Roller und Lithium-Batterien – die ökologischen Verheerungen infolge der Energiewende spotten jeder Beschreibung. Doch dieses gigantische Zerstörungswerk wird nahezu totgeschwiegen.

Dabei hatte doch alles einmal so herrlich naturschwärmerisch geklungen. Noch 2017 erklärte die damalige Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, scheinbar empathisch: «Wir wollen, dass in den nächsten vier Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß: Wir werden uns weiter für sie einsetzen!»



Das große Insektensterben

Vielen Tieren ging es kurz darauf massenweise an den Kragen. Ab 2017 begannen Forscher des Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) sich mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit Windparks Auswirkungen auf Fluginsekten haben. Franz Trieb und seine Kollegen erkannten schnell die Brisanz des Themas, weil ihnen im Zuge der Bewertung deutscher Energieszenarien auffiel, «dass Überreste von Fluginsekten an Rotorblättern zu hohen Verlusten beim Wirkungsgrad der Windkraftanlagen führen können».

Das Massensterben der für unser Ökosystem notwendigen Kleinstlebewesen an den scharfkantigen Rotorblättern war so massiv, dass es sogar «den weltweiten Aufbau einer Reinigungsindustrie für Rotorblätter motiviert» habe, so Trieb Anfang 2019 in einem Interview.

Laut den DLR-Forschern liegen die riesigen Flügel der Windkraftanlagen genau in jener Höhe, in der sich brütende Insekten bewegen.

(…)

Klickt man sich ein wenig durch, erfährt man, dass im Rahmen der Ende August 2019 gestarteten Kampagne «Wir schützen Insekten» diverse Fragen und Antworten zum Insektenschutz gestellt und beantwortet wurden. Zur Frage «Welches sind die Hauptursachen für den Insektenrückgang?» lesen wir von einer «qualitativen Verschlechterung von Insektenlebensräumen», vom «Verlust der Strukturvielfalt mit einer Vielzahl an Wildpflanzen», aber auch von den Folgen der «Anwendung von Pestiziden» sowie von «Lichtverschmutzung». Wovon nicht die Rede ist: Windkraftanlagen.

Über die Größenordnung des Problems ist man sich im Ministerium durchaus im Klaren: «Das Ausmaß

des Insektenrückgangs ist dramatisch und hinreichend wissenschaftlich belegt», schreibt die Behörde.

(…)

Doch nicht nur in der Luft sind die Schäden verheerend. Auch im Meer wird es langsam ungemütlich. Prominentes Opfer des Baubooms vor den deutschen Küsten ist der Schweinswal – die einzige Walart, die in Deutschland (noch) heimisch ist. Schon im Sommer 2012 wurden während der Rammarbeiten für den Windpark Riffgat vor Borkum über 130 tote Tiere an die Westküste Schleswig-Holsteins getrieben. Ende 2019 ein weiteres Massaker:

In kurzer Zeit spülte das Meer über 24 Kadaver des anmutigen Meeressäugers an Land. Wissenschaftler rätseln über die Ursache, darunter auch Ursula Siebert, Leiterin des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Die 24 verendeten Wale landeten auf ihrem Seziertisch. Ihr Obduktionsbericht sorgte für Schlagzeilen:

Sie fand bei zehn Tieren Verletzungen an den akustischen Organen, darunter «krankhafte Auskugelungen und Frakturen der Mittelohrknochen, Blutungen im akustischen Fett des Unterkiefers und des Gehörapparates». Sind die hochsensiblen Organe geschädigt, fällt es den Schweinswalen schwer, sich zu orientieren (…)

Vermutete Ursache: Die Sprengung von 42 britischen Fliegerbomben nahe dem Schutzgebiet Fehmarn. Seitdem die Politik das Meer zur Spielwiese der Energiewende erklärt hat, müssen die alten Weltkriegsüberreste immer häufiger hochgejagt werden, um Platz zu schaffen – etwa für den Bau von Offshore-Windparks. Auch die Arbeiten selbst produzieren Lärm, der Schallschutz kommt wegen straffer Zeitpläne meist zu kurz. (…)

