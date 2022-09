Cancel-Justiz: Janich droht ein politischer Schauprozess

Im August wurde der Investigativ-Journalist Oliver Janich überfallartig und brutal verhaftet. Sein Anwalt befürchtet einen politischen Schauprozess gegen den oppositionellen Vlogger.

Seit 2016 wohnt der Investigativ-Journalist Oliver Janich auf der philippinischen Insel Tablas. Zuschulden kommen ließ er sich in seiner Wahlheimat nichts. Trotzdem überfiel ihn am 17. August ein Polizeitrupp in seiner Wohnung. Brutal pressten die Beamten ihn zu Boden und legten Handschellen an. Seitdem sitzt er in Abschiebehaft.

Grund für die Quälerei: deutsche Behörden ermitteln gegen den kritischen Journalisten wegen zwei Äußerungen, die er angeblich auf seinem Telegram-Kanal getätigt habe: Beleidigung eines Linksaktivisten und Aufforderung zu einer Straftat.

Gestern veröffentlichte COMPACT-Online die Haftbeschwerde von Janichs Anwalt Markus Roscher, worin der Jurist die Beschuldigungen zerlegt. Diese Beschwerde hatte Roscher umgehend nach dem Überfall auf seinen Mandanten eingereicht. Die Reaktion des Münchener Landgerichts sprechen für sich: Nach sechs Tagen erhielt Roscher die Antwort, sein Schreiben sei „zu spät“ eingegangen. Man habe es deshalb ans Landgericht München I weitergeleitet.

Wie der Blog Ansage berichtet, sei die deutsche Botschaft in Manila spätestens am 19. August über Janichs illegale Verhaftung informiert gewesen. An diesem Tag informierte die Botschaft den Münchener Staatsanwalt, dass für den Einzug von Janichs Ausweis keine Rechtsgrundlage vorgelegen habe. Schließlich habe er von dem Haftbefehl nichts gewusst. Eine Fluchtgefahr bestand ebenso wenig.

AUF1-Chef Stefan Magnet berichtete gestern in seinem Telegram-Kanal über seinen Einblick in diverse Schreiben von Janichs Anwalt. Zusammengefasst:

▪️ Die Philippinen werden unter Druck gesetzt, um Janich auszuliefern ▪️ In der BRD droht ein „politischer Schauprozess” ▪️ Die Haft ist rechtswidrig und muss sofort aufgehoben werden!

Außerdem zitiert Magnet aus einem Schreiben Roschers an die Botschaft:

„Die Staatsanwaltschaft bedient sich also des BKA, das in den Philippinen aktiv tätig ist(!), sowie der Botschaft in den Philippinnen, um einen anderen souveränen Staat dazu zu bewegen, auch ohne Auslieferungsabkommen, einen deutschen Staatsbürger aus politischen Gründen mit Hilfe eines aus der hohlen Hand herbeigestümperten, offensichtlich rechtswidrigen Haftbefehls, aus dem Land nach Deutschland zurück zu entführen, um ihn dort einem politischen Schauprozess auszusetzen.”

Die globalistische Cancel Culture hat ein neues Stadium erreicht.

