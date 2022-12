Brisant: Londoner Institut steuert globale Mind Control

Der Schockzustand ist der ideale Steuerungszustand für Manipulationen aller Art. Darum liest man auch in allen Büchern über Mind Control, dass am Anfang immer eine Traumatisierung stehe. Das bekannte MK-Ultra-Opfer Cathy O‘Brien zum Beispiel berichtete von regelmäßigen Traumatisierungen durch Gewalttaten an sich und anderen: «Wir wurden rituell traumatisiert, ständig in Trance versetzt und dann während der Schulzei programmiert.» Die Umprogrammierung der amerikanischen Gesellschaft nannte sie wortspielerisch «die Trance-Formation Amerikas».

Nach anhaltenden Schocks, so der spätere Tavistock-Direktor Eric Trist in einem gemeinsamen Text mit seinem Kollegen Frederick Emery, «stellen große Teile der Be- völkerung fest, dass sie keine Entscheidungen mehr treffen wollen, wodurch die Kraft ihrer Absichten reduziert wird. (…) Diese Strategie kann nur verfolgt werden, indem man die tieferen Wurzeln der Menschlichkeit und die individuelle Psyche ver- leugnet, die die Menschen auf einer persönlichen Ebene verbinden.» Und weiter: «Eine solche Gruppe wird leicht zu kontrollieren sein und gefügig Befehle befolgen, ohne zu rebellieren, was ja das Ziel der Übung ist.»