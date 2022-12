Demokratie und Räuberherrschaft. Vorabdruck aus der Januarausgabe von COMPACT-Magazin. Wiederholen sich die Ereignisse von vor hundert Jahren? Erneut drohen Deutschland eine vernichtende Inflation und die Enteignung des Mittelstandes. Die Demokratie entpuppt sich als Räuberherrschaft, Revolution liegt in der Luft. _ von Jürgen Elsässer Wohl kaum, so Ernst Nolte in seinem 2008 erschienenen Spätwerk Die Weimarer Republik – Demokratie zwischen Lenin und Hitler, ballte sich jemals eine derartige Fülle von bedeutenden Ereignissen in der Weltgeschichte auf