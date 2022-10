Boston Dynamics fürchtet Bewaffnung von Roboterhunden

Die neueste Regime-Waffe gegen widerständige Bürger: digitale RoboDogs. Im Shanghaier Lockdown kamen sie bereits zum Einsatz. Jetzt warnen ihre Hersteller die Politik vor einer Bewaffnung der Terrormaschinen. Zumal der Staat immer härter gegen politische Opposition vorgeht. Lesen Sie alles über die aktuelle Verfolgung von Freiheitskämpfern im neuen COMPACT-Spezial 35: Politische Verfolgung. Weggesperrt. Totgeschwiegen. Ausgelöscht. – Hier bestellen.

Zum größten Schrecken des Zero-Covid-Lockdowns gehörte der Einsatz sogenannter Spots: Roboterhunde, die Propaganda-Nachrichten durch die Straßen bellen oder Bürger wegen Regelverstößen anpöbeln. Im COMPACT 06/2022 hieß es über die Spots:

„Das sind Roboterhunde, die allerdings mehr an riesige Insekten erinnern. Sie kriechen durch die Straßen und bellen via Lautsprecher die Befehle der Machthaber in die tote Umgebung. Dabei dürften Chinas Medien die Bürger ohnehin mit den Parolen asiatischer Lauterbachs bombardieren. Die künstlichen Köter dienen primär der Angsterzeugung.

Die Bürger sollen an populäre Sci-Fi-Schocker erinnert und in Panik versetzt werden. Diese Roboterhunde, die man für rund 100.000 Euro pro Exemplar bestellen kann, ließen sich während der Pandemie problemlos etablieren. Vor China wurden die Vierbeiner bereits in anderen Ländern eingesetzt: In Singapur beispielsweise durchqueren sie seit 2020 öffentliche Parkanlagen.

Erkennen sie anhand eingebauter Sensoren eine Menschengruppe, erinnern sie mit elektronischer Stimme an die Corona-Abstandsregeln. In Honolulu durchkämmen solche Blechmonster seit 2021 die Zeltstädte der Obdachlosen, um deren Körpertemperatur zu messen. Ihr Einsatz soll Polizeibeamten das Risiko einer Corona-Infektion ersparen. Auch die Niederlande melden erste Einsatzversuche.

Diese RoboDogs der Firma Boston Dynamics bilden die erste Stufe zum RoboCop, dem digitalen Polizisten, den Regisseur Paul Verhoeven im gleichnamigen Hollywood-Kracher (1987) vorausgeahnt hat. Noch sind die Spots ferngesteuert, aber Bewegungsautonomie ist das erklärte Ziel des Herstellers. Leider akzeptieren ängstliche Bürger den Einsatz solcher Digital-Monster, anstatt sie gegen die Wand zu treten. Daher sind künftige Ausweitungen ihrer Kompetenzen zu befürchten. Wann kommt der Tag, an dem man die RoboDogs bewaffnen wird?”