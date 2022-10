Selenskis Strategie der verbrannten Erde

In seinem brandneuen Buch „Tödliche Torheit: Der Krieg in der Ukraine und das Desaster der deutschen Politik“ analysiert COMPACT-Autor Manfred Kleine-Hartlage die desaströse deutsche Reaktion auf den westlichen Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Es folgen Auszüge aus dem Buch, das HIER bestellt werden kann.

_ von Manfred Kleine-Hartlage

Der Kern der ukrainischen Strategie ist jedoch der Versuch, die westliche Öffentlichkeit durch möglichst grausame Bilder, die die Bösartigkeit des Feindes illustrieren sollen, für die militärische Unterstützung der eigenen Sache zu gewinnen. Hierzu gehört, den Russen die Rücksichtnahme auf Nichtkombattanten so weit wie möglich zu erschweren, etwa durch die demonstrative Bewaffnung nichtuniformierter Zivilisten, deren Kampfwert gering, deren Existenz dem Feind aber bekannt ist und ihm nahelegt, in jedem Zivilisten einen möglichen Kämpfer zu sehen.

Kein „Vernichtungskrieg“

Demselben Gedanken folgt die Strategie, Wohngebiete zu Kampfzonen zu machen und Stellungen in Wohnhäusern einzurichten, um den dann für den Feind unumgänglichen Beschuß dieser Wohnhäuser der Weltöffentlichkeit als Beweis für dessen Grausamkeit vorzulegen. Diese Weltöffentlichkeit soll glauben, Rußland führe einen »blindwütigen Vernichtungskrieg« gegen die Ukrainer, verübe gar einen »Völkermord« an ihnen.

Nun zeigt ein Blick auf das zerstörte Deutschland von 1945, wie eine Stadt nach einem Flächenbombardement aussieht; jedenfalls nicht so, wie die meisten derjenigen ukrainischen Häuser, deren Beschädigung uns täglich als Beweis für den angeblichen »Vernichtungskrieg« der Russen präsentiert wird, nach den ersten beiden Kriegsmonaten aussahen.

Man braucht nicht einmal Militärexperte zu sein, um diese Schäden als Spuren von Kampfhandlungen zwischen Landstreitkräften und von Artilleriebeschuß zu identifizieren, nicht aber von Flächenbombardements durch Luftwaffe oder auch durch Artillerie. Viele von ihnen wären vielleicht überhaupt nicht beschädigt worden, wenn sie nicht militärische Stellungen der ukrainischen Seite beherbergt hätten.

Generalmajor a. D. Gerd Schultze-Rhonhof schreibt zu diesem Thema:

„Wer als Staatsoberhaupt seine zivile Bevölkerung dazu aufruft, Molotow-Cocktails herzustellen und sich Gewehre zu besorgen, nimmt billigend in Kauf, daß die Schutzregeln für die Bevölkerung nicht mehr gelten. Wer seinem Militär befiehlt, die Städte zu befestigen und zu verteidigen, nimmt wohlkalkuliert in Kauf, daß um die Städte gekämpft wird und daß sie beschossen und bombardiert werden.“

Vorbild palästinensische Terroristen?

Wer mit offensichtlichem Stolz vor Fernsehkameras zeigt, wie junge Freiwillige in einem Schulgebäude militärisch ausgebildet werden, darf nicht medienwirksam im Fernsehen über die Brutalität des Gegners klagen, wenn der auf solche Gebäude schließen läßt. Die Alternative ist es, Städte zur »offenen Stadt« zu erklären und sie von Bomben und Granaten zu verschonen und den Krieg in »Feldschlachten« auszutragen.“

Die ukrainische Strategie entspricht etwa der von palästinensischen Terrororganisationen, ihre Waffenlager und Stützpunkte gezielt in Wohngebieten zu plazieren, damit die Angriffe der Israelis auf diese Positionen von der Weltöffentlichkeit als Terrorangriffe auf Zivilisten gedeutet werden, weswegen Martin Sellner die ukrainische Strategie treffend als die einer »slawischen Intifada« bezeichnet. Die Verantwortung für die zivilen Opfer einer solchen Strategie trägt aber derjenige, der sie verfolgt, nicht dessen Gegner.

Daß die Russen feindliche Stellungen auch in Wohngebieten bekämpfen, ist ihr gutes Recht. Daß sie sich in solchen Konstellationen sogar auf einen Häuserkampf einlassen, könnte man ihnen sogar als Verdienst anrechnen. Das müßten sie nämlich keineswegs tun, sie könnten – ohne dadurch gegen das Kriegsvölkerrecht zu verstoßen – genauso vorgehen wie die Amerikaner im Irak. Diese haben durch massiven Einsatz der eigenen Feuerkraft Eigenverluste so erfolgreich vermieden, daß sie im Krieg gegen den Irak zwischen dem Beginn der Operationen am 20. März 2003 und deren offiziellem Ende am 1. Mai 2003 ganze 138 tote Soldaten zu beklagen hatten, während der Blutzoll der irakischen Zivilbevölkerung schon damals im fünfstelligen Bereich gelegen haben muß.

Das war ein Auszug aus dem Buch „Tödliche Torheit: Der Krieg in der Ukraine und das Desaster der deutschen Politik", das gerade im Verlag Antaios erschienen ist.

Das Verhalten der deutschen Politik in der Ukraine-Krise war und ist desaströs. Erfolgsautor Manfred Kleine-Hartlage beschreibt in seinem neuen Werk „Tödliche Torheit“ die Entstehung der Lage, den Ausbruch des Krieges und die Propaganda-Maschinerie des Westens. Und er stellt die Kardinalfrage, die Berlin vollkommen missachtet: Wo liegen die deutschen Interessen? Ein brandaktuelles Werk, das zeigt, wie die BRD ist ihrer Selbstzerstörung ein gutes Stück näher gekommen ist. Hier bestellen.