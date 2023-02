Bomben-Aschermittwoch für Patrioten

In Gera feierten 700 begeisterte Teilnehmer Redner wie DJ Happy Vibes, Klar, Farle, Poggenburg, Elsässer. Bürgermeisterin hielt Verbotsdruck stand.

Das war wieder ein Aschermittwoch, wie ihn unsere Leser gewohnt sind: Nach der erfolgreichen von COMPACT

mitunterstützten Kracherabenden in Altenburg (2016 und 2017, je 700 Besucher) und Nenntmansdorf (2018 und 2019, jeweils um die 1000 Gäste) nun vorgestern in Ronneburg bei Gera wieder 700 Leute. Nach der CSU-Veranstaltung mit Markus Söder ware das die zweitgrößte Aschermittwochssause in Deutschland 2023! Auch die AfD brachte nichts Vergleichbares zustande: In Gotha feierten die Landesverbände Sachsen-Anhalt und Thrüngen mit Hauptredner Björn Höcke – trotz Gratis-Eintritt kamen da nur 350 Teilnehmer. Das sollte der AfD zu denken geben – die Solo-Tänze in Abgrenzung von anderen patriotischen Kräften wie Freie Sachsen, Ostthüringer Patrioten, Miteinanderstadt Gera und COMPACT, die Hauptträger des Aschermittwochs in Ronneburg/Gera, nutzen der Partei nichts. Gemeinsam geht es besser, wie sich bei der Demonstration vom 3. Oktober 2022, ebenfalls in Gera, gezeigt hat. Da war die AfD Thüringen dabei, Höcke sprach neben Martin Kohlmann und mir – und es kamen 15.000 Teilnehmer!

Bemerkenswert: Die Ronneburger Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (CDU) hielt dem Verbotsdruck stand. Linke und SPD schlugen einen Tag vorher Krawall, Thüringens Innenminister Maier (SPD) rauschte noch am Vormittag der Veranstaltung im Rathaus ein und wollte die aufmüpfige Leutloff in die Knie zwingen. Hat aber nicht geklappt – auch wegen des wasserdichten Mietvertrages, den das Geraer Bündnis um Christian Klar ausgehandelt hatte.

In der Halle dann Bombenstimmung. Einzug der Redner zum Evergreen-Klatschmarsch „Alte Kameraden“, ich wurde zu meiner Rede mit einem kultigen DDR-Moped der Marke Simson reingefahren, Generalfeldmarschall Poggenburg kam im Kübelwagen und salutierte. Funkenmariechen und Bratwürste, Narhallamarsch, standing Ovations, „Ami go home“-Sprechchöre – was will man mehr an einem solchen Tag. Man muss auch mal feiern!

Das veranstaltende Bündnis unter Einschluss von COMPACT hat seine Mobilisierungsfähigkeit bewiesen. Der Graswurzelwiderstand, der in Gera besonders tiefe Wurzeln geschlagen hat, zieht die Menschen an – da braucht es auch nicht immer Promi-Redner. Was wichtig ist: Glaubwürdigkeit (Englisch: Street credibilty) und Eingkeit. Wenn die sichtbar sind, strömen die Massen.

