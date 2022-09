Böser „alter weißer Mann“ Dieter Nuhr

Zitat des Tages: „In diesem Narrativ über die Lifestyle-Linke angekommen, braucht Dieter Nuhr sich selbst und seine Position als alter weißer Mann nicht mehr zu hinterfragen. So geifernd, wie er sich über das Thema in seiner Sendung Nuhr im Ersten echauffiert, ist er dazu womöglich auch nicht mehr in der Lage. Was am Rest des Abends folgt, ist eine Tirade über ‚postkolonialistischen Bildungsterror‘ und die Stilisierung Karl Mays Winnetou-Bücher als Werke mit tatsächlich pädagogischem Mehrwert.“ (Frankfurter Rundschau)

„Auf Phoenix beklagte Nuhr wenig später, dass die Cancel Culture auf die ‚Vernichtung der sozialen Persönlichkeit‘ der Betroffenen hinauslaufe. Den Shitstorm im Netz bezeichnete er als ‚humane Variante des Pogroms‘.“ (COMPACT 10/2022)