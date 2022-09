Stefan Hockertz: Professor im Exil

Vor Corona war der Toxikologe und Pharmakologe Stefan Hockertz ein angesehener Wissenschaftler. Dann drangsalierte ihn das Regime so sehr, dass er fliehen musste. Ein Auszug aus COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung: Ausgelöscht. Weggesperrt. Totgeschwiegen“, über die Sie hier mehr erfahren.

_ von Manja May

14. Juni 2021, Bollschweil bei Freiburg im Breisgau: Um sieben Uhr morgens klingelt es bei Professor Stefan Hockertz an der Tür. Verschlafen und spärlich bekleidet öffnet er und blickt in die grimmigen Gesichter von vier bewaffneten Polizisten. Die fackeln nicht lange, stürmen die Wohnung und halten dem konsternierten Wissenschaftler und Unternehmer einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss unter die Nase. Er kann es kaum fassen – doch es soll noch schlimmer kommen. (…)

Unermüdlicher Aufklärer

Die fachliche Expertise des 1960 in Hannover geborenen Wissenschaftlers steht außer Frage: Von 2001 bis 2004 lehrte er als Professor für Molekulare Immuntoxikologie an der Universität Hamburg, 2003 wurde er zum Direktor des Instituts für Experimentelle und Klinische Toxikologie am Universitätskrankenhaus Eppendorf ernannt, ehe er sich mit seiner Firma TPI Consult GmbH selbstständig machte. Zur Persona non grata wurde Hockertz erst mit der Corona-Krise. (…)

Gemeinsam mit Walter Weber von der Initiative Ärzte für Aufklärung veröffentlichte Hockertz dann im Oktober 2020 – also noch vor Zulassung gentechnischer Corona-Vakzine – einen Flyer mit dem geradezu prophetischen Titel „Zwang zur Impfung droht“ , in dem es als „durchaus realistisch“ eingeschätzt wurde, dass „mit 80.000 Toten und vier Millionen Impfgeschädigten“ durch die mRNA-Stoffe zu rechnen sei. Er selbst habe an solchen Substanzen geforscht – für Krebstherapien, so der Wissenschaftler. Man habe diese Methode jedoch verworfen, weil sie zu gefährlich sei.

Schon damals dürfte Hockertz geahnt haben, dass die Luft in Deutschland für ihn immer dicker werden würde. Und tatsächlich: Wie bei Michael Ballweg nutzt man die Anschuldigung von angeblichen Finanzvergehen, um ihn mit Repressalien zu überziehen. (…) Ende der Textauszüge.

