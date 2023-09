Böhmermann: Die Attacke auf Krall

GEZ-Clown Jan Böhmermann will sich in seiner heutigen ZDF-Sendung den Polit-Aufklärer und Bestsellerautor Markus Krall vorknöpfen. Warum der Ökonom dem Mainstream ein Dorn im Auge ist, weiß jeder, der sein Buch „Die Bürgerliche Revolution“ gelesen hat. Hier mehr erfahren.

Bislang ist es Mächtigen nicht wirklich gelungen, den Ruf des Markus Krall als ausgewiesenen Finanzfachmann und Kritiker des herrschen Parteiensystems zu zerstören. Wir wissen: Diktaturen fackeln da normalerweise nicht lange. Jetzt soll Mainstream-Komiker Böhmermann ran an den Feind. Sein Auftrag: Krall in den Reichsbürger-Sumpf ziehen, um seine Seriosität zu zertrümmern.

Abgehört, ausgezeichnet, durchgestochen

Krall ist seit dem Rollator-Putsch aus dem Dezember 2022 im Visier von BRD-Sittenwächtern. Damals waren tausende Polizisten in Bewegung gesetzt worden, um im Rahmen einer Giga-Razzia ältere Herrschaften aus der angeblichen Reichsbürgerszene festzunehmen. Auf diese Weise habe man einen Staatsstreich der Rentner verhindert, verkündeten Tagesschau und ähnliche Propaganda-Formate.

Heinrich XIII. Prinz Reuß, angeblich der Kopf der Verschwörer, wurde in einem Frankfurter Mehrfamilienhaus in Anwesenheit einer ganzen Medienmeute verhaftet. Die Ermittler hatten praktischerweise die Presse vorab informiert, um gleich auch entsprechende Bilder um die Welt senden zu können.

Seinerzeit war auch die Wohnung von Markus Krall in Frankfurt von 20 Polizisten durchsucht worden, obwohl er als Zeuge und nicht als Beschuldigter galt. Markus Krall suchte damals um Rat bei seinem Anwalt Hans-Georg Maaßen nach. Das Telefongespräch wurde vom Landeskriminalamt abgehört und aufgezeichnet.

Im Januar dieses Jahres fingen Polizisten Krall am Frankfurter Flughafen ab und nahmen ihm Handy und Laptop ab. Auf den Geräten befanden sich auch Chat-Protokolle zwischen Krall und seinem Anwalt Maaßen. Diese wurden später von einer undichten Stelle im hessischen Landeskriminalamt an Pressevertreter durchgestochen und vom Spiegel veröffentlicht. Exakt so hatte vormals auch die Stasi gearbeitet.

Krall anschließend im Rahmen einer Stellungnahme:

„Man hat meine Wohnung mit 20 schwerst-bewaffneten Polizisten und Sprengstoffhunden verwüstet, mich am Flughafen Frankfurt durchsucht, über Stunden am Flughafen festgehalten, bis auf die Unterwäsche ausgezogen, alles, was ich bei mir hatte fotografiert, auch die Bücher, die ich lese. (…) Zu diesem Zeitpunkt ergab sich aus der staatsanwaltlichen Aktenlage bereits, dass ich mit dem Vorgang einer angeblichen Reuß-Verschwörung nichts zu tun haben konnte. Das hinderte die Behörden nicht an der kompletten Abschaffung meiner Privatsphäre, dem Abhören meiner Telefonate, der Auswertung meiner elektronischen Kommunikation von Chat bis E-Mail.“

Dennoch genießt Markus Krall noch immer einen glänzenden Ruf als Politik-Experte. Jetzt wird Böhmermann aufgefahren. Er hat Markus Krall bereits einen Fragebogen zukommen lassen, einschließlich Beantwortungs-Ultimatum. Es handelt sich eher um ein Verhör, denn um einen Interview-Bogen. Besonders interessieren Böhmermann dabei die Krall-Kontakte zu Hans-Georg-Maaßen.

Im Böhmermann-Verhör

Auszüge aus Böhmermanns „Presseanfrage“ an Markus Krall: „Wie haben Sie Heinrich XIII. Prinz Reuß kennengelernt? Wie stehen Sie dazu, dass Sie im mutmaßlich geplanten Schattenkabinett von Heinrich XIII. Prinz Reuß die Rolle des Wirtschafts- und Finanzministers einnehmen sollten? Woher und seit wann kennen Sie Hans-Georg Maaßen und in welchem Verhältnis stehen Sie zu ihm? Aus welchen Gründen haben Sie Hans-Georg Maaßen nach der Hausdurchsuchung im Dezember 2022 angerufen? Lassen Sie sich von Hans-Georg Maaßen anwaltlich vertreten?“

Markus Krall hat die Öffentlichkeit über Böhmermann Anwanzungversuch bereits informiert:

„Der öffentlich-rechtlich alimentierte Kasper Böhmermann ‚recherchiert‘, um noch ein ebenso vorhersehbares wie niederträchtiges und denunzierendes Machwerk (diesmal über mich) zu produzieren.“

Krall weiter. „Woher kommt diese gedankenarme Konformität, diese Servilität gegenüber dem Mainstream, diese Unterwürfigkeit? Und dieser gnadenlose Denunziationsdrang, auch Menschen, diese sich nichts haben zuschulden kommen lassen, öffentlich an den Pranger zu stellen und vernichten zu wollen?“

Seine Vermutung: „Eben las ich: Eine histrionische Persönlichkeitsstörung ist eine Form der Persönlichkeitsstörung, die sich durch eine übermäßige Emotionalität sowie ein egozentrisches, theatralisches und extrovertiertes Verhalten auszeichnet, um die Aufmerksamkeit von Mitmenschen auf sich zu lenken. Man könnte meinen, das passt.“

