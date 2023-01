Billionen-Bombe gegen Deutschland: Polen schalten UN ein

Der Reparationsstreit zwischen Polen und Deutschland eskaliert weiter: Warschau macht nun seine Drohung wahr, den Konflikt auf eine internationale Ebene zu heben. Wie Warschau schon in der Vergangenheit die Lunte ans Pulverfass gelegt hat, lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ – hier mehr erfahren.

Die Bundesregierung hat den polnischen Reparationsforderungen nun eine förmliche Absage erteilt. Dies teilte nun das polnische Außenministerium mit. In der Mitteilung aus Warschau hieß es:

Man darf nun gespannt sein, wie die Regierung in Warschau auf diese Abfuhr reagieren wird. Vor seinem Antrittsbesuch in Berlin hatte der neue polnische Vize-Außenminister Arkadiusz Mularczyk im Dezember vergangenen Jahres immerhin noch unverhohlen Drohungen gegenüber Deutschland ausgestoßen.

Die Bundesregierung solle Warschaus im Herbst vergangenen Jahres aufgestellte 1,3-Billionen-Euro-Forderung unverzüglich bezahlen – sonst werde es krachen. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur äußerte der polnische Politiker damals:

Im weiteren Verlauf des Gesprächs nahm Mularczyk dann eine bedrohliche Pose ein. In dem damaligen dpa-Interview betonte er:

„Jetzt hat Deutschland die Wahl: Entweder setzt es sich mit Polen an den Verhandlungstisch, oder wir werden die Sache in sämtlichen internationalen Foren thematisieren – in den UN, im Europarat und in der Europäischen Union.“