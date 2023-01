Weltkrieg: Tappt Bundeswehr in die NATO-Falle?

Ausgerechnet die Bundeswehr von Böller-Oma Lambrecht kommandiert jetzt die NATO-Ostfront. Mehr Kriegspartei geht kaum. Die hochgefährlichen Konsequenzen beleuchtet COMPACT-Spezial „Feindbild Russland. Die NATO marschiert“. Hier bestellen.

Nach dem russischen Einmarsch am 24. Februar 2022 brachen alle Dämme – Bundeskanzler Scholz setzte uns an die Spitze der Kriegsfront, und NATO-Generalsekretär Stoltenberg kündigte bereits am 25. Februar an, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Atlantikpakts die Schnelle Einsatztruppe, NATO Response Force (NRF), an die Ostfront verlegt würde – das gab es nicht einmal in den kältesten Zeiten des Kalten Krieges.

Lambrecht-Wehr in Verantwortung

Die NRF umfasst 40.000 Soldaten, darunter 13.700 deutsche, und wird in dieser Eskalationsphase von der Bundeswehr kommandiert. „Deutschland ist verantwortliche Rahmennation und wesentlicher Truppensteller für die NRF 2022 bis 2024“, schreibt die Bundeswehr auf ihrer Webseite stolz.

Seit dem Jahreswechsel ist Deutschland nun auch noch Führungsnation der Speerspitze der NATO, nämlich der VJTF. Die Very High Readiness Joint Task Force (Einsatzgruppe mit sehr hoher Einsatzbereitschaft) wurde 2014 rund um die Zuspitzung des Ukraine-Konflikts als Teil der Abschreckungsstrategie gegen Russland gegründet.

Die Bundeswehr ist hier ab sofort mit 8.000 von 12.000 Mann im Einsatz und stellt alle Panzer, wobei die Puma-Panzer nach ihren Totalausfällen nunmehr wegfallen und durch alte Marder-Panzer ersetzt werden müssen. Die Panzergrenadierbrigade 37 ist mit dem 1. Januar 2023 der Leitverband dieser NATO VJTF.

Soso, „verstärkte Vornepräsenz“

Ab August 2017 waren Truppenteile der Panzergrenadierbrigade 37 bereits im Rahmen der „verstärkte Vornepräsenz“ (Enhanced Forward Presence, abgekürzt EFP) bezeichneten Stationierung in Litauen eingesetzt. Hier trugen die Soldaten des Panzergrenadierbataillons 371 aus dem sächsischen Marienberg die Hauptverantwortung.

Die NATO hatte die EFP schon 2014 ins Leben gerufen. Unter diesem Dach sind vier multinationale Kampftruppen (NATO-Battlegroups) in den baltischen Staaten und Polen stationiert. Ihr Auftrag: Sicherung der Ostflanke der verbündeten Staaten und der Abschreckung gegenüber Russland. Auch die Battlegroup in Litauen steht unter deutscher Führung. Sie umfasst rund 1.600 Soldaten – davon rund zwei Drittel Bundeswehr-Angehörige.

„Aktion Missgeschick“?

Dass nun die Bundeswehr keine hochgradig kampfbereite Truppe darstellt, dürfte den wesentlichen NATO-Drahtziehern bekannt sein. Was also kann Lambrechts Truppe ausrichten?

In diesem Zusammenhang ist ein Blick auf die NATO-Übung Anakonda aus dem Jahre 2016 in Polen von Interesse. Es war das vielleicht größte NATO-Manöver seit dem Kalten Krieg. Nach eigenen Angaben waren über 31.000 Soldaten, 3.000 Panzer und andere Militärfahrzeuge, 105 Flugzeuge und 12 Schiffe beteiligt, die aus 24 Ländern kamen. Auch die Schnelle Eingreiftruppe war mit von der Partie.

Diese Übung verlief merkwürdig. Eigentlich sollte die NATO hier einen Vorstoß des Feindes abwehren. Aber: Aufgrund einer „Fehleinschätzung“ auf der Seite der Bösen, ausgelöst durch „einen unglücklichen Zwischenfall“, der als Offensivaktion missinterpretiert worden war, hatte der Feind angegriffen und war in Polen und im Baltikum einmarschiert.

Der britische Guardian zitierte seinerzeit einen Militärexperten der EU-Botschaft in Warschau:

„Jedes noch so kleine Missgeschick, das die Russen missverstehen (…), könnte eine Offensive auslösen.“

Könnte das am Ende so laufen? Plant da jemand, die Russen durch eine doppeldeutige Provokation zum Zuschlagen zu verführen, um dann selbst den Verteidigungsfall auszurufen, also den Krieg zu erklären? Hier könnte man deutsche Soldaten an vorderster Front verheizen. Ein Missgeschick? Das ist der Bundeswehr jedenfalls zuzutrauen …

