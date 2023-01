Berlin: Antifa stachelte Migrantengewalt an

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) macht allen Ernstes „Rechtsextremisten“ für die Krawalle in der Silvesternacht verantwortlich. Tatsächlich dürften aber Linksextremisten zumindest eine gewisse Rolle gespielt haben. In COMPACT-Spezial Antifa – Die linke Macht im Untergrund reißen wir den Extremisten die Maske vom Gesicht. Hier mehr erfahren.



In Deutschland ist man wieder einmal „schockiert“ und „entsetzt“ über die schweren Ausschreitungen, die die Silvesternacht mit sich brachte. Wenigstens in den sozialen Netzwerken lassen sich auch Debatten über die zunehmende Migrantengewalt nicht mehr verhindern. Aber auch die Linksextremisten der Antifa sorgen an Silvester für Krawalle.

Connewitzer Antifa-Festspiele

Im Leipziger Ortsteil Connewitz, der es wegen regelmäßiger Ausschreitungen der örtlichen linksextremistischen Szene zu trauriger bundesweiter Bekanntheit gebracht hat, brannten stundenlang zwei Barrikaden. Die Feuerwehr wurde mit einem Flaschenhagel empfangen.

In Hamburg sprach die Feuerwehr von einer "erschreckenden Silvester-Neujahrs-Bilanz". Einsatzkräfte seien während der Silvesternacht mit Feuerwerkskörpern "aggressiv angegangen, regelrecht beschossen" worden. Auch in Berlin sah es nicht anders aus. pic.twitter.com/vXQoDI0R19 — EHA News – Deutsch (@eha_deutsch) January 1, 2023

Auch in Berlin gibt es Hinweise darauf, dass Linksextremisten an den Ausschreitungen in der Silvesternacht beteiligt waren. Die Polizei spricht von Gruppen von über 200 Personen, die gezielt Feuerwehrleute, Rettungssanitäter oder Polizisten angriffen. Gemeldet wurde nicht nur ein in Brand gesteckter Reisebus, sondern auch gezielte Attacken mit Eisenstangen auf Feuerwehrleute (!).

Ein verräterischer Aufruf

Das gezielte Legen von Hinterhalten ist auch eine Spezialität von Linksextremisten, die neben migrantischen Gewalttätern auch eine Rolle bei den Berliner Silvesterkrawallen gespielt haben dürften. Darauf deutet zumindest ein Aufruf des Antifa-nahen „Demo Ticker Berlin Kollektiv“ hin, der für die Silvesternacht ausgerechnet an einem Ort zu einer Demo aufrief, der später tatsächlich zu einem Brennpunkt der Gewalt wurde. Außerdem gibt es Videoaufnahmen, die an Gewalt-Brennpunkten Personen zeigen, die das Antifa-Logo auf der Kleidung tragen.

Wenn der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) „junge Männer (…) aus dem rechtsextremistischen Milieu“ für die Silvesterkrawalle verantwortlich macht, hat er sich direkt den Preis für die dreisteste Verdrehung des Jahres verdient. Fest steht, dass selbst nach den bisher veröffentlichten Statistiken der Berliner Polizei zwei Drittel der Festgenommenen (und längst schon wieder auf freiem Fuß befindlichen) Gewalttäter keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Außerdem gibt es erste Hinweise darauf, dass auch Linksextremisten der Antifa zu den Gewalttätern der Silvesternacht zählten. Insbesondere linke Politiker wollen dies aber nicht wahrhaben – und setzen deshalb derzeit voll auf Desinformation.

