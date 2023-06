„Bild“-Zeitung ersetzt Mitarbeiter durch KI

Der Axel-Springer-Konzern feuert zahlreiche Mitarbeiter und ersetzt sie durch Chatbots. Warum das trotzdem eine schlechte Nachricht ist. Wohin das alles führt, lesen Sie in COMPACT-Spezial „Transhumanismus – Künstliche Intelligenz und das Ende des Menschen”. Die apokalyptischen Gefahren der kommenden Jahre. Hier mehr erfahren.

Liebe Mainstream- und Propaganda-Journalisten, neueste Chabots zeigen, was eure Zeilen wert waren: nämlich nichts. Regierungserklärungen paraphrasieren – das kann die KI ebenso gut wie Ihr. Das hat auch die Chefetage des Axel-Springer-Konzerns begriffen.

Bei der Neustrukturierung der Bild-Zeitung wurde nämlich beschlossen: Sechs Regionalausgaben müssen über die Klinge springen. Nur noch zwölf statt 18 soll es künftig geben. Das Handelsblatt zitierte aus einer internen Mail, wonach in manchen Bereichen bis zu 30 Prozent der Belegschaft verschwinden soll. Insgesamt ergibt das eine dreistellige Zahl.

Dass solche Entscheidungen heutzutage mit Humor vereinbar sind, beweist Geschäftsführer Claudius Senst: „Diese Entscheidungen tun weh“. Aber: „Man darf lachen und man muss weiterlachen.“ Schließlich sollen auch in den Führungsetagen einige Köpfe rollen. Jedoch besonders in der Produktion darf die KI zahlreiche Aufgaben übernehmen. So vertraut man ihr das knallige Layout des Boulevard-Blättchens an. So wird Bild zum trashumanistischen Produkt.

Solche Entlassungen gehen weit über das bisherige Wegrationalisieren von Arbeitsplätzen hinaus. Zum einen droht dem Menschen der endgültige Verlust des Kreativitäts-Monopols. Außerdem: Die KI wird noch hemmungsloser Fake News verbreiten als bisherige Mainstream-Journalisten. Chatbots könnten Falschmeldungen intellektuell wasserdicht machen: Widersprüche eliminieren und Argumentationslücken mit noch dreisteren Behauptungen füllen. Bislang konnten Oppositionelle auf die Dummheit der Propaganda-Journalisten setzen. Das dürfte im Zeitalter des KI-Journalismus schwerer werden.

Natürlich wird Bild den KI-Ausbau fortführen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters habe Axel-Springer-CEO Mathias Döpfner in einer E-Mail starkes Interesse an einem KI-Startup gezeigt:

„Wenn jemand den Journalismus töten will, dann sollten wir verstehen, wie und warum, und wir Journalisten sollen es selbst tun.”

Das war Anfang Juni. Und schon geht es los. Leider wird die KI nicht nur den Mainstream-Journalismus, sondern auch viele weitere Berufe an sich reißen. Die Zahl von „überflüssigen“ Arbeitslosen dürfte bald drastische Steigerung erfahren.

