Irre: Werden Rammstein-Konzerte in Berlin verboten?

Kommenden Monat stehen drei Rammstein-Konzerte im Berliner Olympiastadion an. Fans können es kaum erwarten – bereits die Auftritte in München waren legendär. Nach der Kampagne gegen die Truppe um Till Lindemann war die Stimmung sogar besonders intensiv.

Innensenatorin untersagt Party

Derweil präsentieren sich Medien und linksgrüne Politiker dieser Tage so, als würden sie als Beschützer wehrloser Frauen dringend benötigt. Die Neuentdeckung des schwachen Geschlechts, das Hilfe im Alltag nötig hat? „Keine Bühne für Rammstein“ nennt sich jetzt jedenfalls eine Petition, die Unterschriften für eine Verbotsforderung gegen die anstehenden Rammstein-Aufritte in Berlin sammelt.

Initiatorin Britta Häfemeier genießt die mediale Aufmerksamkeit und bringt ihre Phrasen via Funk und Fernsehen unter die Leute. Das klingt dann so:

„Wir leben in einer sexistischen Gesellschaft. Mächtige Männer nutzen ihre Macht aus und üben sexualisierte Gewalt aus.“

Schon 60.000 Unterschriften will sie gesammelt haben. Die Berliner Zeitung erläutert: „Die Idee ist, die Landesregierung durch die Petition dazu zu zwingen, die Rammstein-Konzerte abzusagen, da das Olympiastadion im Besitz des Landes ist.“

Verbotsfreundin Häfemeier („Lieblingsthemen: Antifaschismus überall, intersektionaler Feminismus“) ist Journalistin und sitzt im Vorstand des 2015 gegründeten Vereins Gender Equality Media, der sich für eine „diverse Berichterstattung“ in Medien einsetzt und, na klar, medialen Sexismus bekämpft. Sie ist dieser Tage ganz und gar in ihrem Element: „Jetzt gilt es zu zeigen, dass Berlinerinnen und Berliner mutmaßlichen Tätern keine Bühne bieten.“

Die Berliner SPD-Innensenatorin Iris Spranger hat Rammstein mittlerweile Aftershow-Partys untersagt, um „dem Schutz und der Sicherheit der Frauen absoluten Vorrang zu geben“. Offen wird darüber diskutiert, ob die Stadt bestehende Verträge mit der Band einfach brechen sollte. Die sei nicht so einfach umzusetzen, jammern Medien. Die Berliner Zeitung: „Ohne ein Gerichtsurteil gegen Till Lindemann, so die Meinung eines Anwalts, sei es schwer, den Vertrag zu kündigen.“

Wenige Erinnerungen, viele Anklagen

Zur Erinnerung: Die Vorwürfe gegen Rammstein wurden ausgelöst durch die Geschichte von Shelby Lynn, einer Irin, die annimmt, bei einer Party mit der Band am 22. Mai in Vilnius unter Drogen gesetzt und sexuell bedrängt worden zu sein; Erinnerungen fehlen ihr.

In der Juli-Ausgabe des COMPACT-Magazins, das am Samstag erscheint, aber bereits hier bestellt werden kann, schreibt Deutschlands bekanntester Dating-Coach, der Buchautor Maximilian Pütz, zu diesem Fall:

„Ich finde das immer wieder faszinierend. Rammstein gibt es seit 1994. Richtig groß wurden sie etwa ab der Jahrtausendwende. Seitdem geben sie Konzerte. Seitdem haben sie, wie alle großen Bands, ein Heer von Groupies, die alles dafür tun würden, um Sex mit ihren Stars zu haben. Das ist eine der ältesten Geschichten der Welt. Absolut nichts Neues. Und ganz plötzlich, nach 20 Jahren, wachen diese Frauen aus ihrem Dornröschen-Schlaf auf, und es fällt ihnen ein, dass sie auch ganz böse missbraucht worden sind.“

Neue Entlastungszeugin

Unterdessen hat sich eine Bloggerin gemeldet, die ebenfalls nach dem Rammstein-Konzert in Vilnius auf Aftershow-Party, Pre-Party und auch in der Row Zero zugegen gewesen ist. Julia Sun, so ihr Name, entlastete Till Lindemann in einem Video auf dem Youtube-Kanal Colonel Kurtz:

„Die Idee der Reihe null ist, dass man mit anderen Fans tanzen und quatschen kann und einfach Spaß hat.“

Und weiter. „Es ist einem selbst überlassen, ob man trinken will oder nicht. Es gibt nicht nur Alkohol, sondern auch Wasser und Saft zu trinken. Alle Flaschen sind verschlossen, wir haben sie selbst geöffnet.“ Till Lindemann sei persönlich für etwa 15 Minuten erschienen, habe etwas geplaudert und dabei sogar schüchtern gewirkt. An die Irin hat die Bloggerin indes keine guten Erinnerungen: „Sie war die lauteste von allen und hat uns gestört.“

