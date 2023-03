Berliner Polizei: Blauer Strich ist rassistisch

Die folgende Meldung ist eine Übernahme aus unserem Telegram-Kanal: 👉 t.me/CompactMagazin

Die Polizeigewerkschaft schenkte der Berliner Polizei eine Kollektion von Tassen (Foto). Die werden jetzt entsorgt. Wegen des blauen Strichs. 💥🔥

Beate Ostertag, Sprecherin der Polizei Berlin, begründet das so: eine dünne blaue Linie (“thin blue line”) werde in Bevölkerungsgruppen bedrohliche Gefühle auslösen. Sie drücke rassistische und extremistische Haltungen aus.

Hintergrund: Die blaue Linie stehe in den USA für polizeilichen Rechtsstaat. Das Symbol wurde aber auch von den Demonstranten beim Kapitol-Sturm verwendet: Eine Linie auf der US-Fahne war in Blau nachgezogen.

Damit wolle sich die deutsche Polizei sich nicht solidarisch zeigen…

