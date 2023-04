Berlin 1938: Die Waffen des geheimen Krieges

Während seiner Vortragsreise 1938 durch Deutschland stand Julius Evola unter ständiger Beobachtung der SS. Doch worüber sprach der italienische Philosoph und Esoteriker. Alle Vorträge mit einer erläuternden Einleitung finden Sie in dem Buch „Julius Evola: Im Schatten der SS“. Ein Werk, das in absolute historische Tabuzonen vordringt. Hier mehr erfahren.

_ von Gero Bernhardt

Den ersten Teil dieses Beitrags finden Sie hier.

Den ersten Vortrag, den Julius Evola während seiner von der Deutsch-Italienischen Gesellschaft organisierten Reise hielt, fand am 9. Mai 1938 in Berlin statt und trug den Titel „Arische Lehre des Heiligen Kampfes“. Darin betonte er die Bedeutung des Krieges als spirituelle Erfahrung und als Mittel, um die höheren Aspekte des Selbst zu entfalten. Evola argumentierte, dass der Kampf ein Mittel sein könne, um die Verbindung zwischen Mensch und Staat wiederherzustellen und eine neue Gesellschaft zu schaffen.

Den zweiten Vortrag mit dem Titel „Der Gral als nordisches Mysterium“ hielt Evola am 11. Mai 1938 ebenfalls in Berlin. Er widmete sich darin der Bedeutung des Grals im nordischen Mythos und erklärte, dass dieser ein Symbol für die spirituelle Suche nach höherer Erkenntnis und Weisheit sei. Der Gral, so Evola, sei ein Zeichen für das Höchste und repräsentiere eine spirituelle Kraft, die denjenigen, die danach suchten, helfen könne, ihre höheren Ziele zu erreichen.

Im dritten und letzten Vortrag mit dem Titel „Die Waffen des geheimen Krieges“, den er am 12. Mai 1938 in Berlin hielt, sprach Evola von einem verborgenen spirituellen Krieg hinter den sichtbaren Geschehnissen auf der Welt. Dieser geheime Krieg diene als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele und zur Stärkung der eigenen Position in der Gesellschaft. Evola erklärte, dass dieser verborgene Kampf von allen politischen Bewegungen genutzt werden könne, um ihre Ziele zu erreichen. Er betonte dabei auch die Bedeutung der Geheimhaltung und der Täuschung als wichtige Elemente jenes geheimen Krieges.

NS-Chefideologe Rosenberg lehnte Evolas Theorien ab

Evolas Vorträge stießen auf unterschiedliche Reaktionen. Während NS-Chefideologe Alfred Rosenberg und andere hohe Funktionäre des Dritten Reiches Evolas Ideen strikt ablehnten und ein Berichterstatter der SS in einem Gutachten empfahl, „seine öffentliche Wirksamkeit in Deutschland nach dieser Vortragsreihe ohne besondere Maßnahmen stillzulegen“, stießen seine Ansichten ausgerechnet bei Himmlers „Rasputin“ und Runen-Mystiker Karl Maria Wiligut alias Weisthor auf Zustimmung.

Wiligut schrieb unter anderem:

„Wenn wir uns die gegenwärtigen Folgen des Weltkrieges vor Augen führen, erkennen wir diese Notwendigkeit {der Befassung mit Evolas esoterischer Sichtweise} in ihrer ganzen Tragweite. Auf der ersten Ebene nehmen die Konsequenzen auffälligerweise eine dämonisch-spirituelle Gestalt an, was den titanisch-tellurischen Aspekt, also den materialistischen Aspekt, verkörpert.“

Und weiter: „Wenn sich die arische Kultur tatsächlich als überlegen erweise, also wenn sich der arische Mensch einmal mehr anschickt, die materielle Welt (die tellurische Welt) zu beherrschen, dann müssen die Wahrer des arischen Erbes in unserem arischen Europa den geistigen Aspekt berücksichtigen, insbesondere die solare Konzeption, um von primärer Bedeutung zu sein.“

In seiner Stellungnahme betonte Wiligut zudem:

„Im Verlauf unserer Geschichte wurden die mythischen Überlieferungen unseres Volkes zunehmend verdunkelt (erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an die Auswirkungen des Katholizismus!), um so, wenn überhaupt, erst den Menschen späterer Zeitalter wieder zugänglich zu sein. Dies ist der Grund warum wir unsere Seelen nicht gegenüber Mythen, Sagen, Märchen und mündlich verbreiteten Überlieferungen verschließen dürfen, sondern sie als Quellen einer oftmals verschütteten Geschichte in Betracht ziehen müssen, bis hin zu einem Punkt, an dem sie objektiver Untersuchung standhalten.“

In Übereinstimmung mit Evola führte er dann aus: „Uns Menschen ist ‚Wahrheit‘ jene Got(t)erkenntnis, die uns das Gesetz von Ursache und Wirkung vermittelt. Nur sonnenhaftes Licht bringt uns zum Bewusstsein, dass wir ein Abbild des Schöpfungsgeschehens sind und seinen Gesetzen (der Rhythmik von Ursache und Wirkung) gehorchen müssen. Darum ist ‚gotgläubig sein‘ der höchste arische Ausdruck ‚Sein-es Geisteswillens‘.“

Und weiter: „Aus diesen Gedankengängen geht hervor, warum es Menschen geben muss, die im Sinne ihres rassischen, in diesem Falle arischen Gedankengutes unsichtbar für die Gesamtheit ihres Volkes wirken müssen, weil sie sonst ewig in Gefahr sind, in den Strudel der Zeitläufe gerissen zu werden, sodass sie nicht mehr weiter für ihre Rasse wirken können. Solange dieses Geist-Bewusstsein und diese Vision der Welt rassisch geprägt sind, bleibt der Rassegedanke die Ausgangsbasis des gesamten Volkes.

Wiligut schloss mit den Worten:

„Allein deshalb entwickelt sich diese hohe geistige Qualität, die von jeder zur Frage stehenden Rasse erkannt wird. Allein deshalb existieren die Rassen weiter, welche dieses Ferment repräsentieren, das den ewigen Kreislauf der Rassen auf Erden in Gang hält bis sie durch ihre Evolution zum Kosmos zurückkehren, nachdem sie die bei ihrer Erschaffung vom göttlichen Willen aufgetragenen Aufgaben vollendet haben. Es waren solche Gedanken, welche die Vorstellung der Gothen als Führer aller teutonischen Stämme und die Sagen über den göttlichen Kosmos begründeten, deren arische Aufgaben als Goden (Geistige Führer) bis heute in den subrassischen Bestandteilen, Gemeinschaften und Stämmen trotz der zersetzenden Aktivität des Katholizismus bewahrt blieben.“

Doch wer war Karl Maria Wiligut überhaupt, warum wird er als „Himmlers Rasputin“ bezeichnet – und wieso setzte er sich so engagiert für Evola ein? Das lesen Sie am kommenden Montag im dritten und letzten Teil dieses Beitrags.

Evola und das Dritte Reich: In dem Buch „Julius Evola: Im Schatten der SS“ werden alle Berliner Vorträge Evolas aus dem Jahr 1938 im O-Ton dokumentiert – inklusive einer erläuternden Einführung zur Person und seinen Ideen. Besonders brisant: Der Band enthält darüber hinaus auch Evolas Aufsatz „Die SS – Wächter und Orden der Hakenkreuz-Revolution“, in dem er ausgerechnet Himmlers Schwarzem Orden eine esoterische Mission zusprach. Dieses Werk rührt an absolute historische Tabuzonen! Hier bestellen.