Bayern: Neue Impfschäden – Hotline überlastet

Bayern bietet jetzt einen Telefon-Notdienst für Impf-Opfer an – der gleich am ersten Tag überlastet war.

Bayern zählte in den Jahren 2020 und 2021 zu den übelsten Flecken auf der Corona-Maßnahmen-Karte dieser Republik. Ministerpräsident Markus „Södolf“ Söder verhöhnte jeden Kritiker massiver Grundrechtsabschaffung und fuhr ebenso arrogant wie penetrant seinen diktatorischen Kurs.

Ignoriert, belächelt, beschimpft

Menschen mit Impfschäden wurden im Freistaat ignoriert, belächelt oder gar beschimpft. Umso erstaunlicher ist es, dass jetzt eine Hotline für dauerhafte Covid-Impfschäden gestartet ist, betrieben durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Es seien zwar nur ganz wenige Fälle bekannt, der „Freistaat lässt die Betroffenen aber nicht allein“, so Bayerns CSU-Gesundheitsminister Klaus Holetschek zum Start des Telefons gönnerhaft. Bereits einen Tag später war er widerlegt. Beispielsweise berichtete der Deutschlandfunk:

„Die neue Hotline für Corona-Impfschäden in Bayern war zum Start völlig überlastet. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) konnte am Montag nur gut ein Drittel der Anrufe bearbeiten.“

„Die Resonanz war noch größer als erwartet“, so eine Sprecherin des Ministeriums. Die Rückmeldungen zeigten, „dass vor allem Bürgerinnen und Bürger mit großem Leidensdruck aufgrund einer langen Krankheitsgeschichte mit zum Teil ausgeprägter Symptomatik und schweren Verläufen angerufen haben“. Jetzt sollen die Schichten verstärkt werden, um mehr Anrufe entgegennehmen zu können, hieß es.

Tödliche Propaganda

Zur Erinnerung: SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte die Corona-Impfung im August 2021 als „nebenwirkungsfrei“ beworben. Und der damalige CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn schickte im November 2021 die Menschen mit Panik-Propaganda an die Spritzen: „Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein.“

Diese Propaganda hatte tödliche Folgen: So war noch im ersten Corona-Jahr 2020 in der Bundesrepublik kein Anstieg von Sterbefällen zu verzeichnen. Gewichtet man die Daten und berücksichtigt geburtenstarke Jahrgänge, ist sogar von einer Untersterblichkeit auszugehen. Das änderte sich erst mit Einsetzung der Massenimpfungen zum Jahresanfang 2021, die uns eine fürchterliche Übersterblichkeit beschert haben.

Das aktuelle COMPACT-Magazin für April veröffentlicht Zahlen, die erschaudern lassen:

„2020 starben in der BRD 985.571 Menschen, 2021 waren es 1.062.732, für 2022 wird eine ähnliche Zahl geschätzt. Das wären für beide Spritzenjahre zusammen etwa 150.000 zusätzliche Tote im Vergleich zu 2020. Besonders zum Jahreswechsel explodierten die Zahlen.“

„In keinem Dezember seit Kriegsende sind so viele Menschen gestorben wie Ende 2022. Es überrascht, weil die Pandemie doch vorbei ist“, konnte man am 22. Januar 2023 in der Hamburger Morgenpost mit Bezug auf das Statistische Bundesamt lesen. Selbst in den Hungerwintern 1946 und 1947 gab es also weniger Tote in Deutschland.

Patientendaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung liefern weitere Zahlen: Allein 2021 hatten sich 2.487.526 Patienten mit Impfnebenwirkungen in ärztliche Behandlung begeben; eine enorme Zahl, denn viele Eingeschüchterte trauten sich ja gar nicht in eine Praxis.

Aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion geht darüber hinaus hervor, dass die Zahl der Krankschreibungen nach Impfung in astronomische Höhen geschossen ist, nämlich von 5.834 im Jahre 2020 auf deutlich mehr als eine Million (1.242.847) im Jahre 2021; das ist ein Anstieg um das 213-fache. AfD-Gesundheitspolitiker Kay-Uwe Ziegler fordert die Notbremse: „Die Impfstoffe müssen nun umgehend zurückgerufen werden. Jede weitere Verwendung hat augenblicklich zu unterbleiben.“

Löschung als Lösung?

Das Thema Impfnebenwirkungen wird von tonangebenden Medien erst seit einiger Zeit am Rande erwähnt. Zuvor wurde es stets umschifft und unterdrückt. Nach und nach aber gelangt die Wahrheit ans Licht, und es wird eng für die Schuldigen.

Derzeit verbreitet sich eine Meldung der Internetplattform transparenztest.de. Danach habe die Europäische Arzneimittel Agentur (EMA) eine hohe Zahl an Verdachtsfall-Daten zu Nebenwirkungen der Corona-Impfung gelöscht. Mit Stichtag 20. März 2023 soll die Behörde 34 Prozent der Berichte zu Todesfällen entfernt haben. Dasselbe gilt für 30 Prozent der Kategorie „Lebensbedrohliche Fälle“, 23 Prozent der Mitteilungen zu andauernden Folgeleiden und 25 Prozent der Krankenhausaufenthalte.

Aufklärung ist das Gebot der Stunde. Im neuen COMPACT-Magazin findet sich eine spannende Aufarbeitung der schlimmen Corona-Jahre. Hier bestellen.