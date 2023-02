Baerbocks feministische Leitlinien? Nein, danke!

Außenministerin Baerbock schwört uns mit Leitlinien auf ihre „feministische Außenpolitik“ ein. Doch davon haben wir bereits genug! Das druckfrische COMPACT-Magazin entlarvt „Die Kriegshexen“ und ihr Treiben. Es lohnt sich! Hier mehr erfahren.

Was die BRD-Außenministerin unter „feministischer Außenpolitik“ versteht, haben wir schon gesehen: Krieg, Blut, Waffen, Propaganda. Jetzt kommt Annalena Baerbock mit einem 80-Seiten-Druckwerk um die Ecke, mit dem sie uns erklärt: „Wir verfolgen eine feministische Außenpolitik, weil es bitter nötig ist.“ Aha.

Sie wolle ihre dementsprechenden Leitlinien „als Arbeitsprinzip im Auswärtigen Amt verankern“. Dafür wird extra ein fetter neuer Posten geschaffen, nämlich der einer „Botschafterin des Auswärtigen Amtes für feministische Außenpolitik“, besoldet natürlich von unseren Steuergeldern. Baerbock feierlich: „Wir werden hart daran arbeiten, unserem Auswärtigen Dienst ein weiblicheres Gesicht zu geben und den Anteil von Frauen in Führungsfunktionen erhöhen.“

