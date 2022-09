Auch Wirtschaftsweise kritisieren AKW-Reservebetrieb

Die grüne Irrsinnspolitik des Robert Habeck findet auch vor den Augen des ranghöchsten ökonomischen Beratergremiums in Deutschland keine Gnade. Die Informationen in der COMPACT-Ausgabe “Habeck, der Kaltmacher”) öffnen jedem die Augen – auf dass unser Volk sich erhebt, bevor es im Winter kaltgemacht wird… Das Heft ist HIER erhältlich.



Es ist eine neue Klatsche für die Geisterfahrt, die die Ampelkoalition in Sachen Wirtschafts- und Energiepolitik hinlegt. In einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung haben die sogenannten Wirtschaftsweisen klare Kritik an der Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geübt, zwei der drei derzeit noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke im neuen Jahr nur noch für einige Monate in einem „Notbetrieb“ zu lassen.

„Nicht zielführend“

Die Sachverständigen betonten, dass die Nuklearanlagen „zumindest bis zur nachhaltigen Überwindung der Energiekrise zunächst weiter betrieben werden“ sollten. Den Notbetrieb der Anlagen bis Mitte April kommenden Jahres stuften sie hingegen als „nicht zielführend“ ein. Damit liegen sie im Fall des Atomkraftwerks Isar 2 ganz auf der Linie des Betreibers PreussenElektra, der diese Maßnahme der Bundesregierung ebenfalls für verfehlt und schwierig in der Umsetzung hält.

Bei dem von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dekretierten Reservebetrieb fielen „nur die mit der Bereithaltung verbundenen Kosten an, ohne dass der Nutzen aus dem Betrieb realisiert“ werde, schreiben die Wirtschaftsweisen. Tatsächlich sprechen sie hier einen Punkt, der schon jeden Laien fassungslos an den Kopf fassen lässt. Wie kann eine Regierung in einer ausgesprochenen Notsituation einen derart blühenden Unsinn beschließen?

Energiekrise bis 2024

Außerdem sagen die Sachverständigen voraus, dass die Energiekrise „bis zum Sommer 2024 anhalten“ wird. Deshalb müsste der Weiterbetrieb von Atom- und Kohlekraftwerken „jenseits ideologischer Grabenkämpfe diskutiert“ werden.

Bei dem grünen Jakobiner sind sie da freilich an der ganz falschen Adresse. Der macht sich nämlich sicherlich keinen Kopf darum, warum das schon im Jahr 1963 eingeführte höchste Gremium zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ihm jetzt solche Dinge ins Stammbuch schreibt.

