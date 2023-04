Asyl-Flut immer krasser: Die neuen Zahlen

Neueste Zahlen zeigen auf: Asylzustrom auf Rekordhöhe! Politiker schauen zu, die Folgen sind dramatisch. Der brisante Faktenhammer COMPACT-Spezial „Asyl. Die Flut“ ist Teil des Rabatt-Pakets „Die großen Spezial-Schätze“. Zehn Sonderausgaben für 49,99 Euro (statt 93,50 Euro). Hier mehr erfahren.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vermeldet, was wohl jeder spüren kann: Deutschland verändert sich zunehmend. Allein von Januar bis März dieses Jahres haben 87.000 Personen einen Asylantrag in der Bundesrepublik gestellt. Das ist ein Anstieg um sage und schreibe 80 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Quartal.

Syrer, Afghanen, Türken

Die meisten Asylantragsteller kommen übrigens aus Syrien, gefolgt von Afghanen und Türken. Ukrainer müssen das reguläre Asylverfahren nicht durchlaufen. Von ihnen ist bereits mehr als eine Million im Land. Tendenz steigend.

Alexander Throm, CDU-Bundestagsabgeordneter, kritisiert den gegenwärtigen Zustand und sieht Deutschland in der „schwersten Migrationskrise seit Jahren“. Er hält fest:

„Die Ampel-Regierung macht nicht die geringsten Anstalten, um diese Krise endlich in den Griff zu bekommen.“

Natürlich erwähnt er nicht die verheerende Rolle seiner eigenen Partei. Es war vor allen Dingen die vormalige Kanzlerin Angela Merkel, die Deutschland mit ihrer „Wir schaffen das“-Politik ins Unglück gestürzt hat.

Dennoch ist CDU-Mann Throm natürlich im Recht mit seiner Kritik, die sich insbesondere gegen Bundesinnenministerin Faeser und Finanzminister Lindner richtet, die nämlich keinen Spielraum für weitere Bundesmittel an die Kommunen für die Aufnahme und Betreuung von Migranten sehen. Dies zeuge „von einem erheblichen Realitätsverlust in der gesamten Regierung“, der die Akzeptanz in der Bevölkerung „bereits erheblich geschmälert“ habe.

Volksaustausch läuft

Die schon vielfach gescheiterte Politik der offenen Grenzen hat fatale Folgen. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes hatten 2021 bereits 27,2 Prozent der Bürger in der Bundesrepublik einen Migrationshintergrund, das entspricht 22,3 Millionen. Ein Plus von zwei Prozent oder 1,4 Millionen gegenüber dem Vorjahr – das entspricht der Einwohnerzahl von München.

Weil gemäß amtlichen Zahlen 2021 parallel eine Million Leute auswanderten beziehungsweise zu einem erheblichen Teil vor dem Corona-Regime flüchteten, fallen die Eingewanderten besonders ins Gewicht. Wer wollte es Besorgten verdenken, von einem galoppierenden Volksaustausch zu sprechen?!

Zum Zeitpunkt der bundesdeutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 lebten hierzulande 5,6 Millionen Ausländer (vor allem im Westen). Heute haben wir es also mit dem Vierfachen zu tun – wobei man zur Vertuschung amtlicherseits nicht mehr von Ausländern, sondern eben von Menschen mit Migrationshintergrund spricht. Etwa die Hälfte davon hat bereits deutsche Pässe bekommen. Auch Illegale strömen in Rekordzahl in die Republik, die Zahlen übertreffen sogar die von 2015.

Abschiebungen? Fehlanzeige!

Unglaublich außerdem: In der BRD halten sich 302.000 Personen auf, die laut Gerichtsurteil abgeschoben werden müssten. Das berichtete die Neue Zürcher Zeitung kurz vor Weihnachten unter Berufung auf einen Lagebericht von Bund und Ländern. Dabei handelt es sich in erster Linie um Iraker und Afghanen.

Faeser und Lindner hatten zuletzt Vertreter von Ländern und Kommunalverbänden abgewimmelt, die mehr Geldmittel verlangten, um die irrwitzige Asylpolitik der Herrschenden umzusetzen zu können und die sich nunmehr entsprechend alleingelassen fühlen.

Ausnahmezustand in Italien

Unterdessen spitzt sich auch in Italien die Lage zu. Mehr und mehr Bootsmigranten erreichen die Insel Lampedusa, allein am Osterwochenende kamen ungefähr 2.000 Menschen dort an. Seit Januar registrierten italienische Behörden bereits 31.000 solche Leute.

Die Regierung in Rom hat nun reagiert und für sechs Monate einen Ausnahmezustand beschlossen. Als Folge dieses Schrittes können betroffene Regionen im Süden unbürokratisch unterstützt werden. Zudem sollen neue Aufnahmezentren entstehen. Eine Fünf-Millionen-Soforthilfe wurde bereitgestellt.

Die neuen Zahlen zeigen: Der Asyl-Wahn nimmt kein Ende.