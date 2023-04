Streit eskaliert: Klima-Chaoten geraten sich in die Haare

Sehr gut: Die Klima-Extremisten gehen aufeinander los. Jetzt gibt es offene Kritik von Fridays for Future an der Letzten Generation. In unserem Spezial „Klima-Terroristen. Was Sie denken – und wer sie bezahlt“ zeigen wir Ihnen die Hintermänner des Klima-Wahns und das, was sie wirklich denken und wollen. Ein Heft voller Fakten und knallharter Analysen. Hier mehr erfahren.



In Hamburg gaben die Klima-Terroristen der Letzten Generation in den vergangenen Tagen ein eindrucksvolles Beispiel ihrer Destruktivität. Die Blockade des Elbtunnels sowie der Elbbrücken legte den Verkehr in der Alstermetropole teilweise komplett lahm.

Krieg gegen die Pendler

Schon zu Beginn dieses Jahres hatten die Klima-Terroristen der Letzten Generation der Stadt Hamburg ein Ultimatum gesetzt, in dem die Stadt in erpresserischer Manier dazu aufgefordert wurde, sich auf Bundesebene für die Ziele der Gruppierung einzusetzen. Als sich die Alstermetropole – anders als die niedersächsische Landeshautstadt Hannover – dieser Erpressung verweigerte, da legten die Klima-Terroristen mit einer Strafaktion gegen Hamburg nach und blockierten an Ostern die gesamte Alstermetropole.

Selbst den Klimafanatikern von Fridays for Future wird dieses allen rechtsstaatlichen Prinzipien Hohn sprechende Verhalten nun zu viel. Von den Blockaden in der norddeutschen Millionenstadt wären insbesondere Pendler betroffen gewesen, „die es sich weder leisten können, in der Hamburger Innenstadt zu wohnen, noch durch den mangelnden Ausbau den ÖPNV nehmen können. Ähnliches ist in Berlin zu befürchten.“ Die „Klimakrise“ benötige „gesamtgesellschaftliche Lösungen“, die man nicht erreiche, wenn man „Menschen im Alltag“ gegeneinander aufbringe.

Jetzt kommt die „Frühlings-Rebellion“

So zutreffend diese Kritik auch sein mag, so klar muss man auch feststellen, dass Fridays for Future nur erntet, was man selbst gesät hat. Die Revolution frisst eben auch im Fall der radikalen selbsternannten Klimaschützer ihre Kinder und hat dafür gesorgt, dass eine Gruppierung wie Fridays for Future im Vergleich zu jederzeit zu schweren Nötigungen bereiten Fanatikern wie Extinction Rebellion oder der Letzten Generation geradezu moderat erscheint.

In Berlin steht in den nächsten Wochen die nächste Machtprobe an. Die teilweise aus den USA finanzierten Kader der Letzten Generation haben angekündigt, die Stadt vom 24. April bis Mitte dieses Monats komplett lahmzulegen. Diese euphemistisch zur „Frühlings-Rebellion“ verklärte Gewaltkampagne soll nach den eigenen Worten der Letzten Generation „die Stadt zum Stillstand“ bringen, „um die Regierung zum Aufbruch zu bewegen.“ Noch größenwahnsinniger kann sich eine zahlenmäßig eigentlich winzige Gruppe kaum noch gebärden, um ihren Allmachsanspruch über die gesamte Gesellschaft zu formulieren. Der extrem weit links stehende VS-Chef Thomas Haldenwang sieht dennoch keinen Grund dafür, die Letzte Generation als extremistisch einzustufen.

