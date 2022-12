Asyl-Bluttat: Medien ziehen über Weidel (AfD) her

Der Mord von Illerkirchberg wird nun auch noch vom Establishment gegen Zuwanderungskritiker instrumentalisiert, statt das eigene Versagen zu thematisieren. Der GEZ-Funk scheut eine Berichterstattung über Migrantengewalt wie der Teufel das Weihwasser. Lesen Sie mehr dazu in COMPACT-Spezial Genug GEZahlt: Argumente gegen die Staatsmedien. Hier mehr erfahren.



_von Unser Mitteleuropa

Vor dem Hintergrund des abscheulichen Mordes an einer Schülerin in Illerkirchberg fällt den Mainstream-Medien nichts Besseres ein, als die Bluttat gegen die AfD und besonders gegen deren Vorstandssprecherin Alice Weidel zu instrumentalisieren.

Wortgleich und gleichgeschaltet

Kein Wort in den „Qualitätsmedien“ über die gescheiterte Migrationspolitik, kein Wort wie man im Vorfeld gegen derartige Kriminelle vorgehen sollte und kein Wort darüber, ob es vielleicht sinnvoll wäre, den weiteren Zuzug derartiger Elemente zu stoppen bzw. rückabwickeln.

Dafür liest man quer durch den gleichgeschalteten Blätterwald wortgleich einen Appell an die Bevölkerung, die tödliche Fehlentwicklung ja nicht falsch zu interpretieren. Gerade so, als ob derartige Morde völlig überraschend passieren und nicht vorhersehbar wären. Als Gipfelpunkt der Unverschämtheit berichtet das Gros der Mainstream-Medien wortwörtlich, somit also von Oben auf Zuruf gleichgeschaltet etwa folgendes:

„Die Polizei bat in der Mitteilung darum, ,keinen Generalverdacht gegen Fremde, Schutzsuchende oder Asylbewerber allgemein zu hegen oder solchem Verdacht Vorschub oder Unterstützung zu leistenʽ . AfD-Politiker wie die Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel wiederum thematisierten in Stellungnahmen genau diesen Aspekt.“

Desinformation der ferngesteuerten Schreiberlinge

Offensichtlich ist das alles, was die ferngesteuerten Schreiberlingen dazu mitzuteilen haben. Dass es sich bei den Täter um einen „Schutzsuchenden“ handelt, war uns und unseren Lesern von Anfang an klar. Wäre der Täter ein Deutscher gewesen, wäre nämlich die mediale Berichterstattung gänzlich anderer Natur.

Und da wären wir schon beim Thema: Nachdem sich dieser weitere Mord natürlich nicht verschleiern lässt, muss wohl oder übel darüber berichtet werden. Und wenn schon, dann an letzter Stelle z.B. gerade in der ARD-Tagesschau. Zuvor gab es für uns viel Wichtigeres und Aktuelleres zu hören, z.B. dass ein Dimitri sich in der Ukraine um Opfer der Russen kümmert, auch eine Svetlana kam da zu Wort.

Dieser Text wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von Unser Mitteleuropa übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

Der GEZ-Funk scheut eine Berichterstattung über Migrantengewalt wie der Teufel das Weihwasser. Lesen Sie mehr dazu in COMPACT-Spezial Genug GEZahlt: Argumente gegen die Staatsmedien. Hier mehr erfahren oder einfach auf das Banner unten klicken.