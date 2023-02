Antifa-Ministerin Faeser (SPD) sendet fatales Signal

Zitat des Tages: „Welch fatales Signal sendet Faeser damit an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes? In Zeiten eines Krieges mitten in Europa bewirbt sich die Spitze eines der wichtigsten Ressorts der Republik auf einen anderen Posten. Fühlt sie sich dem Amt nicht gewachsen? Hat sie keine Lust mehr?“ (Die Pforzheimer Zeitung zur SPD-Spitzenkandidatur Faesers in Hessen)

„Die Antifa-Ministerin: Nancy Faeser demonstriert eindrucksvoll, wie die neuen Machthaber ticken: Deutschland soll die Arme zum Willkommensgruß ausbreiten – und wer das kritisiert, bekommt es mit Zensur und linken Schlägern zu tun.“ (COMPACT-Magazin)