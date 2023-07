Anti-Rammstein-Petition: Unterschriften mit KI gefälscht

Nach wenigen Stunden hatte die Online-Petition „Keine Bühne für Rammstein“ ganze 60.000 Unterschriften gesammelt. Aber nicht alle waren echt… In der druckfrischen Juli-Ausgabe des COMPACT-Magazins entlarvt Maximilian Pütz die Kampagne gegen die deutsche Kult-Band. Hier mehr erfahren.

Bisher blieb die Warnung vor Bots und ihrer Fähigkeit zur Manipulation und Erstellung von Fake News pure Befürchtung. Es fehlte das konkrete Beispiel. Jetzt gibt es eins. Es zeigt, was geschieht, wenn KI künftig beim politischen Info-Krieg mitmischt.

Kurze Rekapitulation: Die Anschuldigungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wegen Übergriffigkeit sind durch nichts bewiesen. Kein Prozess hat bislang stattgefunden. Erste medizinische Analysen der Beweisfotos durch das Institut für Rechtsmedizin an der Universität Köln sprechen für Lindemanns Unschuld, aber das alles interessiert die Wokeness-Fraktion nicht: Lynchjustiz ist angesagt. Die soll keine Unschuldsvermutung, kein Entlastungsbeweis verderben. Neuester Anschlag: In der Nähe von Lindemanns privatem Wohnsitzes sprayten Unbekannte:

„Till Lindemann is a rapist.“ Hate u.“ (Till Lindemann ist ein Vergewaltiger. Ich hasse dich.)

Auch online wurde zur Hatz geblasen. So versuchte Britta Häfemeier, Social Media-Redakteurin beim Kampagnen-Organisator Campact (nicht zu verwechseln mit COMPACT), per Online-Petition („Keine Bühne für Rammstein“) das Konzert im Berliner Olympiastadion zu verhindern. Innerhalb weniger Stunden unterschrieben angeblich 60.000 Lindemann-Hater den Aufruf. Die Mainstream-Medien quiekten vor Glück. Der Tagesspiegel titelte:

„Zehntausende fordern Absage der Konzerte”

Die Petition habe so „richtig Fahrt aufgenommen“ jubelte die Initiatorin in dem Artikel. Laut dem Portal infranken jedoch seien die Stimmen eines Bot-Netzwerks erstellt worden, folglich ungültig. Daraufhin ging die Seite für drei Tage offline. Natürlich vermutet Häfemeier: Da haben böse Rammstein-Fans eine Sabotage versucht.

Inzwischen habe man die Fake-Signaturen rausgefiltert. Und, man staune: Nach erneuter Freischaltung habe die Petition über 65.000 reale Unterschriften! Fast identisch. Was für ein Zufall! Aber, was die Cancel-Queen noch ärgert: Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) teilt ihre Verbotslust nicht. Zwar möchte Spranger eine Aftershow-Party, aber nicht das Konzert verhindern. Grund sei die Unschuldsvermutung. Das will Häfemeier nicht stehen lassen und bald einen offenen Brief an Spranger publizieren.

