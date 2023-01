Anne Will: Roter Teppich für Greta und Luisa

Am Sonntagabend wird den ARD-Zuschauern eine linksgrüne Agitprop-Klimasoße ohne jede Differenzierung vorgesetzt. Zwei linke Klima-Ikonen demontieren sich mit ihrer schlichten Argumentation selbst. Im Dossier der Januar-Ausgabe von COMPACT zeichnen wir ein aufschlussreiches Psychogramm von Thunberg und den Klimaterroristen. Hier mehr erfahren.



Ausgewogenheit sieht wahrlich anders aus. Am gestrigen Sonntagabend präsentierte sich die ARD mal wieder als linker Propagandasender, der weit davon entfernt ist, das Neutralitätsgebot zu achten. Zu der Diskussionsrunde, die unter dem Titel „Kampf um Lützerath – Zerreißprobe für die deutsche Klimapolitik“ waren die beiden „Fridays for Future“-Girls Luisa Neubauer und Greta Thunberg, die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang und der Klimaforscher Mojib Latif geladen, die alle sehr ähnlich argumentierten.

„Deutschland, der größte Umweltverschmutzer“

Eine Gegenposition in dieser Runde formulierte eigentlich nur der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hüther, der sich für die Beibehaltung der Atomenergie aussprach. Ansonsten war es wieder mal eine Runde, in der linksgrüne klimapolitische Maximalforderungen praktisch unwidersprochen ausgebreitet werden konnten.

Wobei für jeden halbwegs intelligenten Zuschauer ersichtlich war, wie erbärmlich dürftig die Argumentation der beiden Klima-Ikonen Greta Thunberg und Luisa Neubauer ausfiel. Bei Thunberg, die zu Beginn dieses Jahres ihren 20. Geburtstag feierte, war keinerlei Reifeprozess erkennbar. Sie brachte es fertig, jeder Frage auszuweichen und nur mit holzschnittartigen Phrasen zu antworten. Thunberg gefiel sich darin, alle in Deutschland bislang ergriffenen Klimamaßnahmen als völlig unzureichend abzuqualifizieren. Außerdem äußerte sie:

„Deutschland ist historisch gesehen einer der größten Umweltverschmutzer weltweit.“

„Nicht legal, aber legitim“

Es zählt in den Augen Thunbergs natürlich nicht, dass Deutschland seit 1990 seinen CO2-Ausstoß schon um 40 Prozent reduziert hat. Offenbar ist Thunberg nicht beizubringen, dass alleine China jedes Jahr so viele Kohlekraftwerke in Betrieb nimmt, wie in Deutschland bis 2030 abgeschaltet werden. Dennoch belassen es die Klimaschützer bei aufgeregtem Anti-Deutschland-Bashing, statt den Blick auch einmal über die Grenzen zu werfen.

Stellenweise skandalös waren die Aussagen von Luisa Neubauer, vor allem, weil diese unwidersprochen blieben. So äußerte Neubauer zum Verhalten der Demonstranten in Lützerath:

„Das war vielleicht nicht legal, aber zumindest in den Augen von der Demonstration legitim.“

Eine interessante Haltung. Straftaten sind also immer dann zu entschuldigen, wenn sie politisch opportun sind und aus einer linksgrünen Motivation heraus begangen werden. Es ist schlicht skandalös, dass der Rechtsnihillismus, der hier propagiert wird, auch noch mit einer Einladung in eine Talkshow des öffentlich-rechtlichen Fernsehens quittiert wird.

Plattitüden statt Information

Neubauer zeigte nicht den leisesten Hauch von Kritik an den teilweise gewalttätigen Ausschreitungen ihrer Gesinnungsgenossen in Lützerath. Auch an ihrer eigenen Person ließ sie keine Kritik zu. Angesprochen auf das objektive Dilemma, dass ihre Partei – die Grünen – doch die Entscheidung zur Abbaggerung des Weilers Lützerath mittrage, äußerte Neubauer nur:

„Ich glaube nicht, dass ich ein akutes Glaubwürdigkeitsproblem habe.“

Am Ende zeigte der Talk bei Anne Will vor allem eines, nämlich die intellektuelle Dürftigkeit der Galionsfiguren der Klimabewegung. Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich nur noch dafür gut ist, derartige Plattitüden vor den Zuschauern auszubreiten, dann ist das nur ein weiterer Beleg dafür, wie überholt er ist.

