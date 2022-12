Amok in Dresden: Alarmsignal für unser Land

Was ist eigentlich los in unserem Land?! – Amok und Schüsse in Dresden, geschlossener Weihnachtsmarkt, Mädchenmorde. Doch kennen Sie die wirklichen Hintergründe? In seinem Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023″ deckt Gerhard Wisnewski auf, was in diesem Jahr nicht in der Zeitung stand. Hier mehr erfahren.

Unsere Gesellschaft gerät mehr und mehr in eine Schieflage. In Dresden riegelten heute schwerbewaffnete Polizisten den weltberühmten Striezelmarkt ab. Mitten in der Stadt schockte ein Amoklauf die Menschen. Der Täter brachte erst seine Mutter um und wütete dann auf der Straße, einschließlich einer Geiselnahme und wildem Geballer. Über detaillierte Hintergründe schweigen herkömmliche Medien.

Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie dieses Land zunehmend aus dem Ruder läuft. Scheingefechte gegen angebliche Reichsbürger, Politiker, die nichts mehr im Griff haben, verängstigte Bürger, düstere Zukunftsaussichten. Wo schlagen Kriminelle morgen zu?

Dabei mussten wir erst am vergangenen Mittwoch erleben, wie die Mutter der getöteten Ece am Grab ihrer Tochter zusammenbrach. Ein erschütterndes Bild! Die 14-Jährige war unlängst auf dem morgendlichen Schulweg von einem Afrikaner angegriffen und getötet worden. In COMPACT-TV vom 9. Dezember mahnte ein bewegter Chefredakteur Jürgen Elsässer:

„Tote Mädchen lügen nicht! Ece sagt die Wahrheit über den Zustand unseres Landes.“

Auch René Springer, Sprecher für Arbeit und Soziales der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, traf am Tag zuvor bei Twitter den Nagel auf den Kopf: „Allein im vergangenen Jahr wurden 1261 Menschen in Deutschland durch Ausländer getötet. Sobald diese Zahl auf Null reduziert wurde, können wir uns gerne mit Reichsbürger-Rentnern beschäftigen, die irgendwelchen Unsinn in Telegram-Gruppen schreiben.“

