Inflation 1923 und Versailler Vertrag. Vorabdruck aus der Januarausgabe von COMPACT-Magazin. Hyperinflation 1923: Der Versailler Vertrag bürdete Deutschland die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg auf. Die Reparationsforderungen waren so erdrückend, dass der Wirtschaftszusammenbruch im Jahr 1923 unvermeidlich war. _ von Gerd Schultze-Rhonhof Am 7. Mai 1919, nach einem halben Jahr Verhandlungen in Versailles, werden die von den 27 Siegerstaaten festgelegten Bedingungen erstmals der deutschen Delegation eröffnet. Der französische Premier Georges Clemenceau überreicht sie mit den Worten: