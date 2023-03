Vorabdruck von Jürgen Elsässers Editorial aus der Aprilausgabe von COMPACT-Magazin. Der politische Frühling begann dieses Jahr schon Ende Februar. Damit meine ich nicht den «Aufstand für den Frieden» von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer am 25. des Monats, zu dem in dieser COMPACT-Ausgabe noch genug gesagt wird, sondern den 26. An diesem klirrend kalten, aber lichtdurchfluteten Sonntag demonstrierten 4.000 Mutige in Ramstein für die Schließung der dortigen US-Basis – der weltweit größten außerhalb des Mutterlandes.