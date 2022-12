Pacman jagt Super-Mario. Vorabdruck aus der Januarausgabe von COMPACT-Magazin. Die Achtziger waren nicht nur musikalisch und cineastisch ein goldenes Jahrzehnt. Auch bei Computerspielen wurden neue Maßstäbe gesetzt, die bis heute nachwirken. _ von Michael Kumpmann Hawkins, 29. Oktober 1984: Wieder einmal haben sich Mike, Dustin, Will und Lucas an ihrem Lieblingsort eingefunden. Das Palace Arcade ist der Treffpunkt der Jugend in der amerikanischen Kleinstadt, dort stehen blinkende Videospielautomaten, an denen man sich mit den Altersgenossen