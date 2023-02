Münchner Sicherheitskonferenz: Ali Baerbock und die 40 Räuber.

40 Staats- und Regierungschefs nehmen vom 17. Bis 19. Februar unter der Federführung des ehemaligen deutschen Botschafters in den USA, Christoph Heusgen, an der Sicherheitskonferenz teil, um eine weitere Kriegsoffensive gegen Russland zu planen. SiKo-Chef Heusgen fordert nicht nur vehement Kampfbomber gegen Russland. Er verteidigte auch die Aussage seiner Kriegskameradin Baerbock, dass wir schon jetzt im Krieg gegen Russland sind. Was wurde und wird in München auf dieser Sicherheitskonferenz geplant?

Das sind einige unserer weiteren Themen:

Ami go home: Bystron spricht Klartext

Römer-Bollwerk: Limes und AfD

Freddy: Biden, Panzer und Erdbeben

Das Beste: Gysi und Grupp

