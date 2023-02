Afghanen-Kinderschänder bleibt in Deutschland

Die nächste tickende Zeitbombe wird auf deutsche Kinder freigelassen: Ein zwischenzeitlich schon abgeschobener afghanischer Kinderschänder wird am 13. Februar in Deutschland wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt, verdeutlicht auch dieser Fall. Das neue COMPACT-Magazin warnt „Berlin ist überall“. Hier mehr erfahren.



Deutschland lernt nichts aus der endlosen Blutspur, die kriminelle Migranten hierzulande hinterlassen. Noch schlimmer: Jetzt lässt es tickende Zeitbomben schon auf die eigenen Kinder los. Dies zeigt der Fall eines im März 2018 vom Schöffengericht in Landau in der Pfalz verurteilten afghanischen Kinderschänders, der zuvor im Kreis Germersheim ein Mädchen und einen Jungen, 6 und 8 Jahre alt, brutal sexuell missbraucht hatte.

Zurück im Geloten Land

Als Grund für seine Tat nannte der Kriminelle unter anderem Stress auf der Arbeit und bei seinen Deutschkursen. Dafür wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Der Kommentar der Mutter zu dem Urteil lautete bloß:

„Steuersünder werden schwerer bestraft.“

Wenigstens gelang es, den Afghanen, der damals drei Jahre seiner Haftstrafe verbüßt hatte, im Februar 2021 nach Afghanistan abzuschieben. Im Dezember 2022 machte sich der Kriminelle, dem es in Deutschland trotz der Haftstrafe offenbar hervorragend gefallen hatte, wieder auf den Weg zurück ins Gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Die gegen ihn in Deutschland verhängte Einreisesperre kümmerte ihn natürlich nicht die Bohne. Über den Iran, die Türkei, Griechenland, Italien, Albanien, Kroatien, Slowenien, Österreich und die Schweiz ging es wieder zurück nach Deutschland. Die letzten Kilometer legte er in der Straßenbahn in das südbadische Weil am Rhein zurück.

Keine Angst vor Abschiebung

Hier flog er bei einer Polizeikontrolle auf, was ihn allerdings wenig kratzen dürfte. Denn am 13. Februar wird er in Deutschland auf freien Fuß gesetzt. Vor einer Abschiebung braucht er sich nicht zu fürchten, denn für Afghanen gilt seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 ein Abschiebestopp. Freie Bahn also für einen wegen schweren Kindesmissbrauchs verurteilten Schwerverbrecher, von dessen anstehenden Taten man dann wohl bald wieder in der Zeitung lesen kann.

Wenn wieder einmal die Frage aufkommen sollte, wie solche schrecklichen Taten wie der Doppelmord an zwei Jugendlichen in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein durch einen staatenlosen Palästinenser denn überhaupt passieren können: Voilà, hier ist die Antwort. Der Umgang des deutschen Staates mit schwerkriminellen Migranten provoziert solche Taten geradezu. Und immer noch nehmen viel zu wenige Menschen in Deutschland solche Zustände als skandalös wahr. Man fragt sich, wie viele schreckliche Lektionen dieses Land eigentlich noch braucht.

