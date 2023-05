Aleister Crowley: Okkult-Ikone der Rockstars

Die Presse nannte ihn den «bösesten Menschen der Welt»: Der britische Okkultist Aleister Crowley inspirierte nicht nur Zeitgenossen wie Bram Stoker, sondern auch die Beatles – und andere Größen der Popkultur. Ein Auszug aus der Mai-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema «Geheimakte Beatles». Hier mehr erfahren.

_ von Manja May

Das Paradies liegt nur anderthalb Autostunden vom Flughafen Palermo entfernt. Dort, an der Nordküste Siziliens, erhebt sich ein gewaltiger Kalkfelsen, an dessen Fuße das frühere Fischerdorf Cefalu liegt. Blühender Oleander und unzählige Bougainvilleen säumen im Sommer die Straßen, von den Terrassen der Restaurants eröffnet sich einem ein atemberaubender Blick auf das Tyrrhenische Meer. (…)

Manche Touristen kommen nur nach Cefalu, um ein etwas außerhalb des Städtchens gelegenes verfallenen Bauernhaus zu besuchen, das inmitten von Olivenhainen errichtet wurde. Von den Wänden des einstöckigen Baus blättert Farbe, der Garten ist verwildert. Die Kate würde gar nicht weiter auffallen, gäbe es da nicht die ganzen Pentagramme und anderen okkulten Symbole, die auf die Fassade gesprüht oder gemalt wurden. (…) Die Zeichnungen sind Relikte der Abtei Thelema, die der britische Okkultist Aleister Crowley dort 1920 gegründet hatte. Was als spirituelle Kommune gedacht war, entwickelte sich schon bald zu einem Ärgernis. (…)

«Tu, was du willst!»

Doch wer war der Mann, der diesen obskuren Zirkus zu verantworten hatte? 1875 als Sohn eines puritanischen Predigers im englischen Kurort Leamington Spa geboren, begehrte Edward Alexander, so Crowleys Taufname, schon früh gegen die Erziehung im Elternhaus auf. Heimlich las er Shakespeare – oder den viktorianischen Lyriker A. C. Swinburne, der in seinen Versen sadomasochistische und homosexuelle Fantasien verarbeitete. (…) Mit 14 hatte Crowley zum ersten Mal Sex, danach suchte er immer wieder Prostituierte oder Strichjungen auf. Das blieb nicht ohne Folgen: Als 17-Jähriger fing er sich erstmals eine Geschlechtskrankheit ein. (…)

Crowley sah sich als Verkünder des Wassermann- oder Horus-Zeitalters, das den Äon der Fische, dessen Prophet Jesus Christus gewesen sei, ablösen sollte. Mit der Zeitenwende sollte auch ein spiritueller Wandel einhergehen – hin zu der von ihm vertretenen Thelema-Lehre, einem magischen und philosophischen System, in dem der «wahre Wille» im Mittelpunkt steht. Die Grundlagen dieser neuen Religion hatte er schon 1904 in seinem Liber AL vel Legis (Buch des Gesetzes) formuliert. Crowley behauptete, die Schrift sei ihm von seinem Schutzengel Aiwass diktiert worden. Als zentrale Aussage ist vor allem der oberste Leitsatz in Erinnerung geblieben: «Do, what thou wilt!» – «Tu, was Du willst!» (…)

Okkulte Pop-Ikone

Eine Renaissance erlebten die Ideen des okkulten Exzentrikers in der Hippie-Bewegung. Henrik Bogdan und Martin P. Starr schreiben dazu in ihrem Buch Aleister Crowley und die westliche Esoterik (2014): «Crowleys Schriften über Magick, Mystik, Sexualität und Drogen trafen den Zeitgeist, und Crowley wurde bald zu einer Art antinomischer Ikone der Gegenkultur und der Flower-Power-Generation.

Tatsächlich integrierten die Beatles ihn in das Coverbild ihres Albums Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), wo er als Zweiter von links in der hinteren Reihe zu sehen ist.» Vor allem John Lennon beschäftigte sich mit den Schriften des selbst ernannten Tieres 666. In einem Playboy-Interview prahlte er sogar damit, dass er dessen «Tu, was du willst!» zum Motto seines künstlerischen Schaffens gemacht habe.

Doch auch andere Musiker wandelten auf den dämonischen Pfaden des Schwarzmagiers. Jimmy Page, Gitarrist von Led Zeppelin, sammelte nicht nur Crowley-Devotionalien en masse, sondern kaufte 1970 auch dessen früheres Boleskine House am Ufer des Loch Ness in Schottland. Black-Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne widmete ihm ein Lied, Mick Jagger verschlang Crowleys Bücher, bevor die Rolling Stones ihr Album Their Satanic Majesties Request (1967) produzierten.

Zwei Jahre später steuerte Jagger den Soundtrack für den Experimentalfilm Invocation of My Demon Brother des Crowley-Anhängers Kenneth Anger bei. (…) Ende der Textauszüge.

