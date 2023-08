Alarm: Die Systemkrise ist da!

Was man seit Monaten oder gar Jahren spüren konnte, bestätigen nun endlich zwei neue Umfragen: Die Deutschen glauben nicht mehr an ihren Staat und eine Mehrheit der Bürger vertraut nicht mehr der Demokratie.

Was wird in absehbarer Zeit in diesem Land geschehen und wer hat diese Zustände zu verantworten? Darüber sprechen heute Sven Eggers und André Poggenburg im Brennpunkt des Tages.

