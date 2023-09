Aiwanger-Skandal: Parallelen zum Fall Barschel

Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass der gesamte Aiwanger-Skandal von einem Lehrer und SPD-Kommunalkandidaten arrangiert wurde. Auch bei dem Skandal um den früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel (CDU) erschien die SPD erst als Opfer, dann als Täter. Lesen Sie in in unserer September-Ausgabe mit dem Titelthema „Feindbild Deutsche – Von den Germanen bis Rammstein“ ein Porträt von Hubert Aiwanger. Hier mehr erfahren.



Die etablierten Medien schießen weiterhin aus allen Rohren auf den bayerischen Vize-Ministerpräsidenten und Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Die Wende, die in diesem Fall längst eingetreten ist, will man wohl einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Denn immer stärker kristallisiert sich heraus, dass der mutmaßliche Drahtzieher dieser Kampagne politisch alles andere als ein unbeschriebenes Blatt ist.

Gezielte Erstellung eines Kompromats

Es handelt sich um den Lehrer Franz G., der früher auch den Schüler Hubert Aiwanger unterrichtete. Es handelt sich sich um einen linken Lehrer, der selbst zwar kein SPD-Mitglied ist, der aber auf offiziellen SPD-Veranstaltungen Vorträge hielt und in SPD-Arbeitskreisen mitwirkte. Franz G. ist außerdem gewerkschaftlich organisiert. Laut Medienberichten soll er noch 2020 auf kommunaler Ebene für die SPD angetreten sein. Nach Angaben des Journalisten Don Alphonso soll Franz G. „seit mehreren Jahren öfters Kontakt zu Ruth Müller“ gepflegt haben. Diese ist die Generalsekretärin der bayerischen SPD.

Ausgerechnet diese Person war in den letzten Monaten wohl intensiv damit beschäftigt, gezielt und selektiv belastendes Material über Aiwanger zu sammeln. Bei einem Klassentreffen im Frühjahr sei Franz G., so der Zeuge Roman Serlitzky gegenüber dem Focus, mit einem „alten Schwarz-Weiß-Klassenfoto von Aiwanger regelrecht von Tisch zu Tisch ,hausierenʽ gegangen“.

Das auf diese Art und Weise zusammengestellte Material sollte dazu dienen, die – wie sich G. ausdrückte – „braune Socke“ Aiwanger zu „stürzen“, wie Roman Serlitzky weiter gegenüber dem Focus aussagte. Das von ihm zusammengestellte Kompromat hat G. dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an die ebenfalls SPD-nahe Süddeutsche Zeitung weitergegeben, womit sich der Kreis schließt. Diese stellt G. bis heute allen Ernstes – was der Gipfel des Hohns ist – als einen angeblich unabhängigen Kronzeugen dar.

Erinnerungen an den Fall Barschel

In diesem Punkt erinnert der Aiwanger-Skandal immer stärker an die Barschel-Affäre. In dieser stellte sich die SPD anfangs auch als Opfer dar. Der Spitzenkandidat der SPD im Landtagswahlkampf 1987, Björn Engholm, behauptete, er sei von Reiner Pfeiffer, einem Mitarbeiter des damaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel (CDU), mit kriminellen Methoden diskreditiert worden. Engholm profituerte von dem daraus hergeleiteten Opfer-Status und konnte 1988 mit seiner SPD bei vorgezogenen Neuwahlen des Landtags in Kiel eine absolute Mehrheit erringen.

Später stellte sich im Rahmen eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses heraus, dass der Haupt-Belastungszeuge Reiner Pfeiffer vom SPD-Landesvorsitzenden Günther Jansen mit einer erheblichen Summe – zwischen 40.000 und 50.000 DM, sehr viel Geld damals – geschmiert worden war. Uwe Barschel hingegen kam am 11. Oktober 1987 unter bis heute ungeklärten Umständen in einem Genfer Hotel zu Tode.

Volksheld Aiwanger

Die SPD und SPD-nahe Kreise scheinen also in besonderem Maße eine totale Skrupellosigkeit zu entwickeln, wenn es um den Sturz oder gar die totale Vernichtung einer politisch mißliebigen Person geht.

Hubert Aiwanger hingegen hat sich in einer gestrigen Pressekonferenz entschuldigt, falls er durch sein Verhalten Gefühle verletzt haben sollte. Gleichzeitig sprach er von einer Kampagne gegen seine Person und seine Partei.

Die Grundaussagen Aiwangers lassen sich so zusammenfassen:

„Ich habe als Jugendlicher Fehler gemacht. Ich bereue es zutiefst, wenn ich Gefühle verletzt haben sollte. Ich habe das Pamphlet nicht verfasst. Ich kann mich nicht erinnern, den Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitler-Reden vor dem Spiegel gehalten. Es wird eine politische Kampagne gegen mich geführt.“

Bislang scheinen die Wähler voll hinter Aiwanger zu stehen.Heute wurde er jedenfalls bei einem Redneraufritt bei einem Volksfest in Aschau im bayerischen Chiemgau geradezu frenetisch gefeiert.

