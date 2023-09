Volksentscheid: Nein zum Heim – macht mit!

Greifswald im Juni oder vor einigen Tagen in Grevesmühlen – die deutliche Mehrheit des Volkes entscheidet sich bei Bürgerentscheiden nahezu immer GEGEN Containerdörfer und Co. Dieser Erfolg sollte nun im Kreis Uckermark wiederholt werden – doch obwohl alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt wurden, hat eine CDU Landrätin kurzerhand den Volksentscheid verboten!

Unsere COMPACT-Mannschaft war heute vor Ort und im Studio begrüßen Sie Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer zu diesem besonderen Brennpunkt des Tages.

