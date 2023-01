AfD-Stimmen für den Frieden

Krieg oder Frieden? Die Lage spitzt sich zu. Während Herrschende auf Panzer setzen, hat sich die AfD zuletzt für den Frieden positioniert. Das ist gut. Der Krieg nützt am Ende nur superreichen Eliten, wie Gerhard Wisnewski im Bestseller „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023“ aufdeckt. Hier mehr erfahren.

Die AfD muss sich derzeit gegen eine ganz große Panzer-Koalition behaupten. Mit Ausnahme der leisen Linkspartei setzen alle parteipolitischen Kräfte in der BRD seit Monaten auf Eskalation. Meinungsumfragen, sofern man ihnen Glauben schenkt, künden zumindest von äußerst skeptischen Deutschen. In Wahrheit dürften fast alle Menschen in der Bundesrepublik gegen Krieg und Todeswaffen sein. Namhafte AfD-Vertreter haben zuletzt erfreulich deutliche Worte gefunden. Nachfolgend drei Beispiele.

Erfreulicher Klartext

Petr Bystron, AfD-Bundestagsabgeordneter, am 19. Januar 2023 im Rahmen der Debatte um die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine im Bundestag:

„Liebe Kollegen von der CDU/CSU: Das ist schon ein interessanter Ansatz, den Sie hier fahren: Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine?! Das haben schon ihre Großväter versucht. Und was ist das Ergebnis?! ¬ Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Zwei davon stehen als Denkmal da draußen. Sie sollten jeden Morgen daran vorbeigehen und sich daran erinnern! Außenpolitik ist nicht Panzer durch die Gegend schicken, sondern das ist Diplomatie, das ist Suche nach Ausgleich und Verständigung, nach Kompromiss. (…) Die Mehrheit der Deutschen will diesen Krieg nicht!“

Björn Höcke, Landesvorsitzender der AfD in Thüringen, am 20. Januar 2023 beim Neujahrsempfang der AfD in Münster: „Als ab 2015 die erste große Flüchtlingswelle ins Land gelassen wurde, da haben wir die Stimme erhoben, für unsere bedrohte Identität, für unser deutsches Volk.“

Unser Geschenk an Sie – nur noch heute! Die wahren Ziele von Grünen und Klima-Terroristen: Die Vollstreckung des Morgenthau-Plans! In COMPACT-Spezial „Öko-Diktatur – Die heimliche Agenda der Grünen“ reißen wir der Öko-Partei und ihrem „bewaffneten Arm“ (Julian Reichelt) die Maske vom Gesicht und enthüllen die wahren Ziele der Klima-Agenda: Deindustrialisierung und ökonomische Erdrosselung im Dienste des Great Reset. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 8,80 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (24. Januar 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Öko-Diktatur“.

Und weiter: „Als ab 2020 ein neuer Obrigkeitsstaat mit konstruierten Anlässen in unsere Bürger- und Grundrechte eingriff, da haben wir die Stimme erhoben für die Freiheit. Und nun müssen wir mit aller Kraft die Stimme für den Frieden erheben. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg, sondern nur noch Frieden ausgehen! Wir waren und sind die Partei des deutschen Volkes, die Partei der Freiheit und die Partei des Friedens.“

Oliver Kirchner, Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag Sachsen-Anhalt, im Gespräch mit Jürgen Elsässer für COMPACT-TV, ausgestrahlt am 22. Januar 2023:

„Ich halte Panzerlieferungen für eine Katastrophe. Niemals hätte ich es den Grünen zugetraut, derart als Kriegspartei in Erscheinung zu treten. Ich halte selbst die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an Haubitzen für hochproblematisch. Aus meiner Sicht ist das ein Eintritt in den Krieg. Von deutschem Boden sollte nie wieder Krieg in Europa ausgehen. Die Grünen aber sorgen sich mittlerweile um die Kriegsmüdigkeit der Deutschen. Wir wollen nie wieder Krieg! Die AfD ist eine Friedenspartei. Wir wünschen uns, dass Diplomaten Kriege beenden und keine Waffen.“

Es bleibt zu hoffen, dass die AfD diesen Kurs hält und der großen Mehrheit der Deutschen, die keinen Krieg will, eine Stimme verleiht. COMPACT geht hier mit gutem Beispiel voran und setzt außerparlamentarisch voll und ganz auf den Dreiklang Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung!

Wem der Krieg am Ende nützt und wer ihn schürt, das weiß, wer Gerhard Wisnewskis Werk „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023. Was 2022 nicht in der Zeitung stand“ gelesen hat. Jetzt bestellen.