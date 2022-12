Adventslektüre aus der Redaktion

Wir öffnen die Türchen im Adventskalender. Keine Schokolade, sondern Nahrung für den Geist. COMPACT-Redakteure stellen Lektüre vor, die auf ihrem Nachttisch liegt. Alle vorgestellten Bücher finden Sie in der Rubrik „Rätsel, Mythen, Erscheinungen“ in unserem Online-Shop. Hier mehr erfahren.

Bücher, die dicken Briefe an Freunde, sagte der deutsche Dichter Jean Paul (1763–1825) sinnreich, der eigentlich Johann Richter hieß. In der besinnlichen Zeit finden wir Muse zum Lesen, und vier solcher „dicken Briefe“ stelle ich heute vom bekanntesten deutschen Prophetie-Forscher Stephan Berndt vor.

Ich hatte die Freude, den Autor persönlich kennenzulernen. Der Zwei-Meter-Hüne aus dem hohen Norden ist von Beruf Software-Entwickler, fährt gern PS-starke Sportwagen und dreht seine Zigaretten selbst. Dabei sieht er mit seinen langen Haaren und im Muscle-Shirt aus wie ein Rockstar, tickt aber spirituell und ist sanft wie ein Lamm.

Berndt legte, zunächst aus privater Passion, eine Datenbank an mit allen europäischen Prophezeiungen, hat diese akribisch analysiert und aufgeschrieben – und landete Bestseller. Ein Hellseher ragt dabei besonders heraus und gilt als der treffsicherste Deutschlands.

Alois Irlmaier, der Beste



Anfang des vorigen Jahrhunderts wuchs der Bauernjunge in Bayern auf und konnte als Kind bereits Wasseradern aufspüren. Er bekam seherische Visionen, als er im Ersten Weltkrieg in Russland vier Tage lang verschüttet war.

Im Zweiten Weltkrieg beschrieb er exakt jene Orte, an denen Bomben einschlagen werden, auch sah er voraus, wo sich vermisste Soldaten befanden und begegnete Verstorbenen als „Schleiergestalten“, wie der Druckereibesitzer Conrad Adlmaier berichtete, der seine Vorhersagen veröffentlichte.

So prophezeite Irlmaier den Krieg im ehemaligen Jugoslawien ebenso wie Smartphones, Drohnen oder Kreditkarten und die Flüchtlingskrise.

Brandaktuell ist deshalb Stephan Berndts Bestseller „Alois Irlmaier – ein Mann sagt, was er sieht“. Am Ende seines Lebens (Irlmaier starb 1959) sagte er sogar einen Dritten Weltkrieg voraus – und dass Deutschland „von den Russen“ überfallen wird… Mehr dazu in „Alois Irlmaier – ein Mann sagt, was er sieht“.

Oasen der Ruhe

In „Refugium. Sichere Gebiete nach Alois Irlmaier und anderen Sehern“ beschreibt Stephan Berndt, dass aus dem Osten eine Armee auf Deutschland zurollt und eine dreitägige Finsternis mit vergifteter Luft kommt – wohin können wir dann flüchten?

Die Antwort auf diese Frage gibt dieses Buch, mit entsprechenden Orten in Deutschland, der Schweiz, Österreich und weiteren in Europa.

Die Refugien hat Stephan Berndt auf Landkarten markiert und ist deshalb von Hamburg ins Berchtesgadener Land gezogen, weil dieser Raum als sicher gilt.

Weitere Schutzgebiete können wir auf den Landkarten aussuchen, in denen wir in schweren Zeiten Frieden finden. Mehr dazu in „Refugium. Sichere Gebiete nach Alois Irlmaier und anderen Sehern“.



Magischer Riesenstern

Vulkanausbrüche wie der von La Palma 2021, Brände wie der von Notre Dame 2019, Lichtbotschaften wie von einer Riesensonne im Sternbild Orion, die Mitte 2020 entdeckt wurde und Beteigeuze heißt – was solche Zeichen für unsere Zukunft bedeuten, fasst Stephan Berndt in seinem Bestseller „Wenn Beteigeuze explodiert“ zusammen.

In seinem vorerst letzten Werk lässt Stephan Berndt eine höhere Ordnung erkennen. Wie ist das zu verstehen angesichts Corona-Diktatur, Wirtschafts- und Energiekrise bis hin zum Krieg?

Keine Frage – es gibt sie, die dunkle Seite der Macht. Doch wenn wir den göttlichen Plan verstehen lernen, finden wir eine Lösung. Sollte Beteigeuze explodieren, werden wir das trotz der Entfernung sehen. Und das sei ein Zeichen für den großen Wandel… Mehr dazu in „Wenn Beteigeuze explodiert“.

Deutschland fängt von vorne an

In “Neustart” fasst Stephan Berndt speziell zur Zukunft unseres Landes sämtliche Prophezeiungen zusammen:

So wird unter anderem das aktuelle politische System komplett scheitern. Nichts mehr wird so sein wie zuvor, wenn alle kriegerischen Unruhen beendet sein werden – und nach der dreitägigen Finsternis. Die Menschen glauben dann an Gott, und Deutschland werde von Königen regiert. Auch gibt es wieder ein Königreich Bayern. Nach dem Sturz des alten Systems kommt eine große Blütezeit, unser Land erwartet eine sagenhafte Zukunft…

Sie finden alle vorgestellten Prophetie-Bücher von Stephan Berndt in der Rubrik „Rätsel, Mythen, Erscheinungen“ in unserem Online-Shop erhältlich. Hier bestellen.