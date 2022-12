34,5 Milliarden Steuergeld für Uniper-Rettung

Die Bundesregierung pumpt 34,5 Milliarden in den finnischen Konzern Uniper, um dessen Defizite auszugleichen. Die aber sind durch die Russland-Sanktionen erst entstanden. Zur Zerstörung der deutschen Enegrieversorgung gehört auch die Sabotage der Nordstream-Pipelines. Lesen sie neue Erkenntnis darüber in der aktuellen COMPACT 01/2023. Hier mehr erfahren.

Wie zu erwarten war, verkündete am vergangen Freitag die EU-Komimssion, sie habe keine fusionsrechtlichen Bedenken gegen eine großteilige Verstaatlichung von Uniper und dem Pumpen von 34,5 Milliarden Euro in diese Firma. Warum sollten die anderen etwas dagegen haben, dass Deutschland sich weiter hirnrissig verschuldet? Zumal das Kartellrecht seit Jahren ein Papiertiger ist!

Acht Milliarden Euro werden nun sofort fällig. Auch angesichts des ersten fertigen LNG Terminal in Wilhelmshaven meinte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach:

„Das ist eine gute Gelegenheit, eine Chance für uns, ein bisschen was zurückzugeben an den Steuerzahler.“

Wie bitte? Weder die Uniper-Rettung noch die LNG Terminals sind im Interesse des deutschen Steuerzahlers. Diese Rettung ist eine Mogelpackung, denn es handelt sich um eine Scheinverstaatlichung zu 99%, die die deutsche Geldpumperei als Feigenblatt verdecken soll, denn Uniper gehört zum finnischen Konzern Fortum (in der Chefetage: Philipp Rösler, als Spezi von FDP-Finanzminister Lindner bekannt) und bleibt in deren Besitz, da die Bundesregierung sich bis 2028 wieder auf maximal 25% der Aktien (plus eine Aktie) zurückziehen muss.

Fortum gehört zu 51 % dem finnischen Staat. Wir machen also nichts anderes, als die Defizite von Uniper auszugleichen, die durch die hirnrissigen Russland-Sanktionen entstanden sind. Der Energiekonzern Fortum ist weltweit tätig und milliardenschwer und hätte kein Problem, das entstandene finanzielle Defizit der Tochter Uniper auszugleichen, aber wenn Deutschland als verblödeter Goldesel da hineingrätscht, kann das nur vorteilhaft für sie sein, aber nicht für uns.

Dieses Defizit, das nur unsere Kinder als Kredit wieder zurückzahlen müssen, geht uns nichts an, denn bei den Milliardengewinnen, die Uniper in Deutschland jahrelang erzielt hat, haben sie uns doch auch nichts abgegeben. Die Errichtung der LNG Terminals kostet Milliarden Euro und die Anlieferung der teuren Flüssiggase aus umweltschädlichen Fracking-Methoden wird die Energiepreise in Deutschland anhaltend hochtreiben und hochhalten und die deutsche Wirtschaft weiterhin schädigen, indem ihre Konkurrenzfähigkeit auf den Weltmarkt weiter abgebaut wird – bis hin zur Pleite.

Was nützen volle Gasspeicher, wenn das Gas überteuert ist? Die USA drücken uns einen LNG Gaspreis aufs Auge, der ca. zehnmal höher ist als bei ihnen daheim. Mit jeden LNG Tanker fahren sie 200 Millionen Dollar Gewinn ein – nach Auskunft von Sahra Wagenknecht (Partei Die Linke). Natürlich spielt es keine Rolle bei Kanzler Scholz noch bei den Grünen noch bei den USA, dass die LNG-Schiffe erhebliche Mengen Chlor ins Wasser lassen und außerdem die Bereiche gestört werden, die dem Schutz der deutschen Schweinswale dienen, die einzige deutsche Walart, die deswegen so heißt, weil sie etwa die Größe eines Schweines haben: 1,60 m.

Sie sind vom Aussterben bedroht. Zwischen Flensburg und Usedom gibt es nur noch 500 dieser kleinen Zahnwale, insgesamt noch 23.000 Exemplare in Nord-und Ostsee, deren Population sich aber immer mehr verringert, obwohl sie geschützt sind. Das hängt auch mit dem ständig zunehmenden Schiffsverkehr zusammen, der ihr Biosonar stört, das der Ortung der Beute dient und ihr Habitat zerstört, da ihre Beutefische verscheucht werden und die Ruhe für die Jungenaufzucht fehlt.

Der Schweinswal hat ein geringes Körpergewicht (ca.60 kg) und muss ständig fressen, da er im kalten Wasser laufend Energie verliert. Er braucht flache Gewässer. Wegen hirnrissigen Russland-Sanktionen alles ruinieren lassen und zum Büttel der Profiteure werden? Nein, Friedensverhandlungen mit Russland, bevor ein Flächenbrand entsteht, keine Lieferung von Panzern, Waffen oder Munition weder an die Ukraine noch an andere Staaten im Ringtausch, das ist für uns ein weiteres Milliardengrab und heizt den Konflikt nur an.

Wir zahlen da nur drauf und für uns erhöht es das Risiko, dass das als Kriegseintritt gewertet werden kann mit allen negativen Folgen. Die Slowakei und Tschechien haben soeben wieder je 15 modernisierte Panzer im Ringtausch bekommen, die wir selber nur in geringer Zahl im Altzustand besitzen. Das sind wieder Geldgeschenke (alles wieder Kredite) auch gegenüber anderen Staaten wie z.B. Polen im mehrstelligen Milliarden Euro-Maßstab, bis man alles zusammenrechnet.

Diese Staaten holen sich günstiges Russen-Gas über andere Pipelines, wobei insbesondere Polen noch von der neuen Baltic- Pipeline von Norwegen aus profitiert. Da bekommen wir gar nichts ab, obwohl wir den EU-Zuschuss von 267 Millionen Euro erheblich mitfinanziert haben.

Stattdessen: Sofortige Reparatur der zerstörten Teile von Nordstream 1 und Nordstream 2 durch deutsche und russische Ingenieure, denn Russland hat 10 Jahre anstandslos Gas über Nordstream 1 geliefert. Die wahnwitzigen Gelder von mehr als 32 Milliarden Euro für Uniper reichen dafür vollkommen aus. Uniper bekommt nichts, sie können sich gerne zurückziehen. Die Verstaatlichung der Gazprom-Tochter reicht völlig aus.

Zur Zerstörung der deutschen Energieversorgung gehört auch die Sabotage der Nordstream-Pipelines.